健保系統上午全台連線異常 健保署：機房更換系統所致

2019-02-18 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



聯合報系資料照 分享 facebook 今天上午健保系統疑連線異常，連線緩慢、出現塞車情形，讓民眾看病受到影響。健保署表示，因台中機房更換不斷電系統，使台北機房不堪負荷，上午健保系統出現連線異常狀況，台中機房已於10點前修復測試完並開機上線，目前已恢復正常作業。

今天上午8點開始，許多診所與醫院的醫師開診時，發現健保連線系統出現異常緩慢現象，導致健保卡無法過卡、藥單無法列印等情形，包括新光、長庚、榮總等醫院都出現類似問題，造成民眾不便，看診大排長龍。

新光醫院表示，早上時有醫師反應電腦連不到健保系統，部分病患無法過卡。但為了不讓看診、開藥出現問題，醫師將部分病患先改為健保身分異常方式處理，但也因此讓病患就診時間拉長。不過已在約10點半左右恢復正常。

健保署資訊組參議吳淑慧，對此先向早上看診病患說抱歉，她表示今天早上健保系統異常，是因為台中機房設備更換所致。

吳淑慧說，健保署共在台北、台中兩處設有健保機房設備，因台中設備老舊需汰換，於上周六、日進行不斷電系統更換，並進行測試；原以為台北機房應該夠用，但今早各醫院與診所連線後爆量，台北機房不堪負荷，健保連線塞車使電腦資訊系統交互影響，讓每家醫院診所異常情形不同。目前台中機房經測試後已於10點前開機，上午10點後健保連線已陸續恢復正常。