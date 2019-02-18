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首份生產事故救濟報告 產婦死因羊水栓塞最多

2019-02-18 11:44中央社 台北18日電

圖／為恭醫院提供
圖／為恭醫院提供
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衛福部首份生產事故救濟報告出爐。孕產婦死亡以羊水栓塞最多、次為產後大出血，救濟申請案發生地較多在診所。專家說，孕婦應聽醫囑照顧身體，若屬高風險妊娠最好在醫院生。

一名年近40的孕婦有妊娠高血壓，定期產檢時，醫師都特別提醒應按時用藥，但孕婦吃藥時有時無。結果懷孕39週時突然肚痛出血急診就醫。胎兒心跳從正常到愈來愈糟，幾小時後緊急剖腹將孩子取出，因妊娠高血壓合併胎盤早期剝離，胎兒缺氧嚴重，只活了幾小時。

台灣孕婦死亡率10萬分之11，台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照接受中央社記者採訪說，台灣孕婦最常見死因為疑似或確診羊水栓塞、產後大出血，發生率不高但仍有可能，發生時家屬常難以接受，也易生醫療糾紛。

衛福部民國101年起試辦生育事故救濟，給予遇到不幸生產重大傷亡的案家最高新台幣200萬元補償。試辦已多年，在105年6月30日生產事故救濟條例施行後，衛福部首次統整數百件申請案提出分析報告。

報告指101年1月1日至107年6月29日試辦期間共494件申請案，由診所提出申請者157件占31.8%為最大宗。若將各層級機構申請案件數對比同期向健保署申報的生產數比例，以診所及區域醫院最高，均為千分之0.58。

試辦時獲救濟的孕婦死亡案件以診所申請為多，約占4成；事故原因以羊水栓塞63件為最大宗，占63.6%；其次為產後大出血，再次為血管栓塞。孕婦重傷害部分，事故原因以顱內出血最多。

報告指試辦計畫時的新生兒死亡原因前三名為胎兒窘迫、胎盤併發症、呼吸窘迫。重大傷害案中，前三名主因為周產期窒息、肩難產及臂神經受損、胎兒窘迫。

黃閔照說，羊水栓塞、產後大出血等是生產時不可預期狀況，難以預防；但仍有些風險事故其實可以避免，如已知孕婦高血壓、高血糖，可能造成胎盤早期剝離，增加生產風險，也可能胎死腹中、胎兒發育不良。

黃閔照指孕婦定期產檢發現有高危險妊娠因子，就應控管風險，最好「適時適地」生產。如胎兒週數夠大可生就應及早生出，不要等到37週。如固定在診所產檢，考量診所急救照護設備不足，應「子宮內轉診」，盡早到大醫院生產較好。

根據分析報告，救濟事故較多發生在診所；黃閔照說，診所生產量占全部生產量約1/3，但以申請件數來說，確實較高一些。可能是孕婦傾向給原產檢醫師助產、不願轉診大醫院，但診所後送量能來不及應變。

黃閔照表示，衛福部正著手在各縣市建置周產期照護中心，採開放醫院制度，產檢可在基層診所進行，但如果是高風險妊娠，鼓勵基層院所協助轉診。診所應有處理原則，不是拚命接生，出事再後送。

萬芳醫院婦產部產科主任王樂明說，孕婦應有正確觀念，如果本來就有慢性病，應聽從醫囑服藥，且要定期產檢、隨時注意胎動。如有高危險妊娠風險因子，就應考慮到大醫院生產，有較充足的急救設備應變。

孕婦衛福部高血壓
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