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免登記又不表態 豬隻迷你牧場何去何從？

2019-02-18 11:24聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署今公布最新廚餘養豬場稽核名單，發現飼養20頭以下的迷你牧場有181場，雖無須牧場登記，但土地使用大多不合法，畜主也未表態未來決定怎麼做，又不見得有資格取得離牧補助。農委會表示，3月10日前地方一定要完成廚餘養豬戶聯合稽查。

非洲豬瘟中央災害應變中心年前要求國內所有廚餘養豬場，須在1月底前向環保署登記檢核。農委會2月11日公布全國廚餘養豬場1930場，完成檢核有736場，仍有562場沒有表態未來要離牧或轉飼料養殖，但一直未交給環保署名單。經環保署發公文追討，農委會才於2月15日交給環保署名單。

農委會副主委黃金城表示，廚餘養豬戶名單已於上周給環保署，也發文進行聯合稽查，這562場未表態的牧場不能以拖待變，地方應於3月10前完成聯合稽查。若沒牧場登記者、飼養20頭以上，可依照畜牧法開罰至少3萬元；但若沒牧場登記又飼養20頭以下（20頭以下無須登記），只要飼養土地合法，還是可以申請政府離牧補助。

環保署督察總隊長李健育表示，環保署直到上周五才拿到名單，但上面寫的廚餘養豬戶並非562場，是541場。他們分析發現，飼養20頭以下的有181場，其中又包含飼養10頭以下106場。上周五下午與地方政府溝通，要持續配合巡查，同時，會再抽查20頭以上的牧場，以及原先就已完成檢核的736場，是否有依照規定蒸煮廚餘。

基層環保人員反映，飼養20頭以下的迷你牧場多為經濟弱勢，有的則只出於原住民的生活習慣，台東地區就稽查出很多這樣的小牧場，雖然無須牧場登記，但土地使用絕大多數都不合法，可能連離牧的各項補助都領不到。

基層環保人員說，有畜主被稽查後哭哭啼啼，因為有只是老人飼養幾頭維生，或一家僅靠這10多頭豬的費用過活，要開罰，稽查人員心裡也難受，認為應要配合社會救助，才能達到防疫目的。

根據環保署的統計資料顯示，三區督察大隊自春節期間至昨天為止，針對未取得再利用檢核的廚餘養豬場執行2波稽查，共計稽查304場養豬場，依違反廢棄物清理法告發62場，未違法的養豬場主要原因為已改用飼料或停養。另養豬頭數20頭以上，但未取得畜牧場登記的養豬場有53場，移請農政單位依畜牧法開罰。

環保署公布最新廚餘養豬場稽核名單，發現飼養20頭以下的迷你牧場有181場，雖無須...
環保署公布最新廚餘養豬場稽核名單，發現飼養20頭以下的迷你牧場有181場，雖無須牧場登記，但土地使用大多不合法。示意圖，非新聞當事牧場。聯合報系資料照
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牧場環保署廚餘
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