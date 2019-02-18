菜蟲嚴重菜價上揚 農民忍痛耕鋤種稻

2019-02-18 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



暖冬、少雨，嘉義縣部分高麗菜、青花菜被大量菜蟲啃食，甚至整車高麗菜載到北部市場，因菜相太差作廢拋棄，許多農民因應一期稻作時程只能全數耕鋤，菜價雖自春節假期後上漲，農民直言「無菜可賣」。台南區農改場表示，今年冬天氣候菜蟲長得快、繁殖周期短，建議菜農用藥要以3種不同作用機制藥品抑制菜蟲。

台南區農改場義竹工作站長謝明憲表示，往年冬季溫度低，菜蟲密度也低，今年冬季氣溫偏高、少雨，蔬菜生長快，但也適合菜蟲成長、繁殖週期縮短，建議農民用藥至少採3種不同作用機制、輪流用藥，避免菜蟲因抗藥性，失去作用。

「吊絲蟲實在太多了！」嘉義縣太保市王姓農民表示，今年冬天氣候炎熱、少雨，俗稱吊絲蟲的小菜蛾繁殖、生長快速，過去用藥後多數可防治，但今年吊絲蟲幾乎一波接一波，他種植5分地高麗菜，被蟲啃食實在太嚴重了，日前評估採收後也賣不出去，為因應1期稻作時程，乾脆全數耕鋤作綠肥。

柯姓農民無奈表示，每分地噴一次藥就要千餘元，這還不包括工錢，但蟲害實在太嚴重了，日前採收一車高麗菜北上，到市場後對方直言很難賣，只能全數作廢。

他說，上月初農民賣1箱20公斤高麗菜不到百元，台北果菜市場甘藍拍賣均價每公斤跌到剩5元，過年後菜價上揚，每箱依品相可賣300到約400餘元，果菜市場拍賣價漲到10餘元，但「菜蟲」吃菜嚴重，農民沒菜可賣，為了1期稻作時程只能耕鋤。