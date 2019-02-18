台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知

2019-02-18 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台灣燈會豬年提燈明天開始發送！「2019屏安豬紙雕小提燈」以「風豬爺」為原型設計，象徵招財、納福、保平安，除了提燈功能外，還有另一功能可當撲滿，就算存放總數2019元硬幣都不怕漏，限量8萬個要搶到手，發送資訊報你知！

2019台灣燈會明天（19日）將於屏東大鵬灣正式展開，自15日起三天試營運，Intel無人機空中秀、主燈水幕秀、各燈區花燈比美比氣勢，話題一波波不斷洗版臉書，甚至被譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。

而2月19日至3月3日台灣燈會期間，每天下午3點鐘，於大鵬灣燈區「3號聯合服務站」、「企業燈區」，發送「2019屏安豬紙雕小提燈」。屏東縣府提醒，為維持發放秩序，民眾應依排隊先後順序領取小提燈，不可以其他物品先行占位，且每人限領1盞，每日發放數量有限，發完為止。