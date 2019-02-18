接生好辛苦 台大名醫施景中：我們曾是稀有動物

2019-02-18 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



醫師在孕婦接生的過程中，須面對許多不確定性因素，每一次都是風險，加上工時長、易有醫療糾紛等既定印象，讓許多住院醫師在選科時猶豫再三，不過此現象近年已好轉。台大醫師表示，產科醫師曾是稀有動物，不過近年有生產事故救濟條例做後盾外，衛福部限縮小科名額，近年各醫院產科推出藍海策略等因素，都增進醫學生選婦產科的意願。

婦產科名醫、台大醫院婦產部主治醫師施景中表示，生產事故救濟條例實施後，政府作為後盾，若有醫療糾紛濫訟情形時，國家會優先出錢協助，產科執業環境的改善，的確對醫學生在選科時有助益。

施景中也提到，近年來衛福部限縮眼、皮膚、精神等小科的名額，加上近年各醫院產科紛紛推出的藍海策略，如台大有聯合接生、基因檢查等措施，讓待遇福利較合乎水平，種種因素讓婦產科相對看起來不那麼辛苦。

而憶起接生點滴，施景中點滴在心頭。他說10多年前大家對婦產科的印象比較不好，更有3K說（接生過程髒、工時長很累、醫療糾紛多），讓醫學生在選科時退卻。