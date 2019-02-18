救濟條例上路4年 婦產科醫師由黑翻紅

2019-02-18 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



曾經出現醫師荒的婦產科，因工時長、風險高、隨時因產婦接生提心吊膽而常懸缺，長年是醫界稱「四大皆空」（內、外、婦、兒）科別之一；近年竟重回住院醫師名額的熱門領域，變成搶手的職涯選項。醫界指出，由於2015年起生產事故救濟條例實施，減輕醫師壓力，婦產科近年已重回住院醫師名額熱門領域，變成搶手的職涯選項。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院資深主治醫師黃閔照表示，生產事故救濟條例實施後，降低了住院醫師對婦產科的抗拒心理；其政策制度良善，結合健保制度與政府賠償，讓產婦與醫師間都有了保障，促使生產風險下降。

日前首次公布的生產事故救濟報告中顯示，494件申請案中有427件通過，補助金額逾4億，確實減少醫療糾紛濫訟情形，有利改善產科執業環境，讓醫學生願意選擇婦產科。

黃閔照說，過去產科因工時長、待遇少、醫療糾紛多，讓住院醫師在選科時有所顧忌；他過去所帶的住院醫師中，曾有一位因產生醫療糾紛而中途離開改去家醫科。不過近年健保給付點數的提升、醫院推自費檢查等項目，而讓產科醫師待遇有所改善。

黃閔照指出，近三年婦產科招生情形跟之前相比明顯回溫。他舉例表示，2000年至2015年時，各醫院婦產科招住院醫師報名人數不滿額，幾乎只招到約7到8成，能完整受完專科等訓練的醫師也只約7成，等同只有近6成人員成為婦產科醫師。但出現該條例後，以馬偕醫院來說，2016至2018年的婦產科招生狀況佳，甚至還能以考試篩選住院醫師，可見回溫。