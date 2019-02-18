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醫主動關懷釋善意 生產事故救濟成產科救星

2019-02-18 11:29中央社 台北18日電

。聯合報系資料照
。聯合報系資料照
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產科醫師常自嘆「苦勞」，要24小時待命接生、工時又長，且可能遇到高風險妊娠事故就挨告，讓很多醫生放棄接生，也沒有新血願意加入。但在生產事故救濟上路後，一切都改變了。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照日前在臉書貼出一張照片，內容是衛福部首次出刊的生產事故救濟報告封面，他也寫下註解：「讓婦產科由黑翻紅，起死回生的一本書。」

黃閔照接受中央社記者採訪時表示，在衛生福利部民國101年開辦生育事故爭議事件試辦計畫前，產科醫師接生時都會「提心吊膽」，就怕生產時不可預期的突發狀況導致孕產婦、新生兒重大傷亡。當本來等著迎接新生的「喜事」變「憾事」，家屬常難以接受，幾乎每個產科醫師都有被告或威脅被告的經驗。

衛福部醫事司長石崇良今天說，當時產科招生人數非常不理想，最差的紀錄是一年只有30幾名住院醫師申請婦產科；調查也發現，產科醫師執業年齡也是各科最高，平均約53歲，沒有新血注入，人力嚴重斷層。

石崇良表示，追究原因，除了工時，最令產科醫師困擾的就是醫療糾紛。以當時的醫療糾紛鑑定案來看，有15%都是婦產科個案，醫師陷入動輒數年的官司泥淖風險較高，且多數都是不可歸責於醫師的濫訴。

萬芳醫院婦產部產科主任王樂明受訪時表示，在生育事故救濟計畫試辦前，產科醫師接生壓力都很大，很擔心出狀況，如羊水栓塞的死亡率達8成，「不管哪個醫師來可能都救不了」，但家屬心情難接受，往往刻意挑醫療流程中的小問題質疑醫師並提告。

王樂明分享，一名產科醫師在生產事故救濟施行前1年，碰到一名自然產後羊水栓塞、出血止不住的產婦，她只看到寶寶一眼，就離開人世。家屬本來可以接受事實，第一個月相安無事，第二個月卻突然提告，提出一些給藥延遲幾分鐘等小問題質疑醫療疏失，讓醫師很失望，自此不再接生。

黃閔照說，生產難免會遇到不可預期的風險狀況，病人和家屬希望得到「道歉、真相和救濟」。但過去醫師會擔心事發後一旦主動關懷家屬，好像承認「做錯了什麼」，擔心成為日後訴訟的依據，寧可冷處理，卻可能讓事情更複雜。

台灣的生產事故救濟條例是世界上第一部針對生產事故處理的專法，也是世界上少數涵蓋所有生產事故的不責難救濟制度。由國家承擔女性生產的風險，產婦、胎兒及新生兒若不幸於生產過程死亡或造成中度以上障礙者，由政府提供最高新台幣200萬元救濟金。申請救濟者，不得提告。院方的關懷、調查報告等，也不得成為訴訟證據。

黃閔照表示，生產事故救濟最重要的意義是改變了醫病關係和文化。醫院方是事故發生2天內必須主動關懷、解釋說明狀況，且鼓勵醫院協助案家申請事故救濟，減少家屬行政流程負擔。當醫療端釋出善意、詳細解釋後，民眾也了解「不應該隨便苛責醫生」，醫療確實存在不可預期的風險性。

關懷、真相說明和救濟確實強化了醫病關係；根據衛福部統計，醫事審議委員會受委託的司法訴訟鑑定案件，產科106年較100年明顯減少約6成。

石崇良表示，婦產科住院醫師的招生人數與招收率，從99年46人（招收率60%），提升至106年72人（招收率100%）。

此外，針對生育事故申請民眾進行的意見調查顯示，80%對機構所提供的關懷服務感到滿意或非常滿意，85%認為藉由關懷服務機制，醫病關係獲得改善，而95%的案件未再訴請地方衛生局調處。

生產事故救濟上路後，王樂明也曾經手幾件申請案，都是生產後寶寶無法救回。當他面對難過的產婦和家屬，他總是誠實以對，態度真誠地說明事件經過，讓案家了解「醫師已經盡了全力仍無法挽回憾事」，並向家屬表達遺憾之情，也協助他們取得救濟。

王樂明表示，沒有一個醫師希望產婦或孩子發生狀況，若有危急，也一定會盡力搶救，醫生不該為不可預期的生產風險受處罰。所幸有生產事故救濟，讓產科醫師較無後顧之憂，且一些過去曾申請救濟的民眾還是會回來找他看診，代表雙方互信仍在，救濟撫慰人心，也穩固了醫病關係。

黃閔照則說，生產事故救濟救了很多年輕醫師。曾有一名醫師，接生後孩子心跳直落，預後很糟，拖了2到3週，家屬決定拔管。這名醫師是產科主力，遇到這種事情很無助、徬徨。在院方協助家屬申請救濟後，心裡才落下大石，重拾精神向前走。

醫師接生婦產科
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