搭車去屏東賞燈 官方推4種交通計畫

2019-02-18 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



「2019台灣燈會在屏東」已於15日起啟動3天試營運，估前光前兩天就湧入20萬人次；明日在屏東大鵬灣正式登場，觀光局預估13天展期，觀光人次可達到8百萬至1千萬人次，雖然不及去年突破千萬人次，仍可帶動觀光百億商機。主辦方近日推出4種交通計畫，可搭乘台鐵、台灣高鐵、客運或是自行開車，讓外縣市旅客更容易抵達燈會現場。

主辦方推出搭乘雙鐵A計畫，搭乘台灣高鐵至左營站，步行至新左營站搭乘台鐵至潮州站，再搭乘免費接駁車至燈區；若搭乘台鐵，則可搭至潮州站、林邊站，再轉乘免費接駁車至燈會現場；免費接駁車平日1時30分開始營運，假日上午9時30分開始營運，最晚至晚間11時，每10-15分鐘一班車，但需留意晚間8時過後，停止往燈區方向接駁。

B方案則是搭乘客運，主辦方建議，可先至高鐵新左營站，搭乘客運9189、燈會快線0969、9127A至大鵬灣，或是於台鐵高雄站搭乘客運9117、9127，經過東港站後，抵達大鵬灣燈區；客運約20-30分鐘一班車。C計畫是團客搭乘遊覽車直接抵達會場，D方案則為高雄以北開車南下，走國道3號由南州交流道、崁頂交流道、大鵬灣端下，停好車再搭免費接駁車抵達現場，或走台17線，往東港大橋、進德大橋停車場停車，再搭乘接駁車抵達。