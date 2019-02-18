東沙環礁之美 可以用郵票收藏

2019-02-18 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



東沙環礁國家公園為我國第七座國家公園，也是第一座海洋型國家公園，由於地理、生態特殊，擁有豐富多樣的海洋生物。中華郵政為介紹東沙環礁國家公園之美，特以東沙環礁、東沙珊瑚礁、東沙海草床及東沙島為題材，訂今年2月21日發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、13元、15元及28元。

中華郵政指出，東沙環礁離高雄市西南方約450公里，面積約500平方公里，為造礁珊瑚歷經千萬年建構而成，橫帶唇魚為其常見的隆頭魚科魚類，又名東沙蘇眉；東沙珊瑚礁海洋生物種類多樣且精彩，黃頭刻齒雀鯛為南海特有的魚種，棲息於礁沙交會的較淺水域。

中華郵政指出，東沙海草床，是綿延生長的海草床遍及東沙島內潟湖及環礁周遭淺海地區，雪花鴨嘴燕魟背部密佈雪花般的白色斑點，為東沙附近海域常見軟骨魚類；東沙島則位於東沙環礁西側，由珊瑚沙及貝殼碎屑堆積而成，常年露出水面，整座島地勢低平，面積約174公頃，白腹秧雞為島上目前唯一留鳥，多棲息於東沙島的灌叢中。