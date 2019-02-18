千元鈔圖案國鳥帝雉 小笠原山保育有成

2019-02-18 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



千元紙鈔圖案國鳥帝雉是台灣特有種鳥類，林務局嘉義林管處在阿里山區海拔2488公尺的小笠原山，復育有成，族群數量增加，常讓鳥友、遊客近距離親近驚喜，長期觀察的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘發現，目前正值繁殖期，常有雄雌帝雉配對出現，曬恩愛，雄鳥振翅求偶示愛。

帝雉又稱「黑長尾雉」，棲息海拔1800至3800公尺雲霧環繞高山，牠們生性害羞機警，以往只有在迷霧出現或小雨過後森林邊緣，才能探得牠們華麗外表和雍容姿態，因此被喻為「迷霧中的王者」。

嘉義林管處阿里山工作站說，小笠原山帝雉至少有7個家族，每個家族3至4隻，通常在早上7、8點及黃昏出現覓食，為保育牠們，捕捉驅趕天敵野狗，加上老鷹減少，沒有盜獵行為，族群穩定成長，帝雉看到人不再害怕，有遊客看到帝雉只有距離3公尺，遊客上小笠原山，很有機會與帝雉近距離接近，呼籲遊客靜靜觀賞，禁止餵食。

蘇家弘說，每年此時求偶期，雄鳥會炫耀羽毛，求得雌鳥青睞，還會振翅示愛，遇到競爭者還會打鬥，直到分出高下，雄雌帝雉配對出現覓食活動，雄鳥有如護花使者，環顧四周，緩慢跟隨雌鳥保護，讓雌鳥安心覓食。