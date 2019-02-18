物流業假日工作惹議 公路總局：會符合勞基法規範

2019-02-18 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨晚在臉書發文表示，已與四家物流業者協調，維持假日配送服務，避免影響蔬果運銷，不料不少民眾於該臉書痛斥物流業從業人員也有家庭小孩，為何不讓他們休息。交通部公路總局陳彥伯回應，這個調整是經過人力評估後，符合勞動相關法令下實施的，且假日服務有些業者是採取預約制，並非全面配送。

林佳龍臉書貼文中指出，最近有部分物流業者取消假日服務，許多農民擔心，會可惜了新鮮蔬果，也影響蔬果運銷，指示公路總局深入了解後，已經確定統一速達、台灣宅配通、新竹物流與嘉里大榮等四家物流業者，都將維持假日蔬果農產的假日物流配送服務。

不少網友留言反駁，物流也是人啊 也是有家庭有小孩，難道都不用休息嗎？有民眾指出，平常日的貨量一天收送加起來約600件，一件抽3元，等於一天抽1800元，但假日配送一天可能20~40件，只抽不到200元，且跑的範圍更大；還有民眾說，明明是前端不想花錢買設施保存蔬果，就把責任往後端推。

對此，陳彥伯回應，因為有些生鮮蔬果有保鮮期限，近期農漁民對運送需求提出相關建議，經過了解後，協調這四家業者提供相關服務，且不是全面性配送，而是針對真的有需求的，採民眾預約的方式進行配送。四家物流業者提供的時段和方式都不同，有些只有部分時段部分區域配送。