交通部協調為農民假日送 物流司機崩潰「我們也是人」

2019-02-18 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨在臉書發文表示有農民擔心物流業取消假日服務，影響蔬果運銷，所以交通部指示公路總局與四家物流業者協調，維持假日配送。不過林的臉書湧進大批物流司機怒吼，物流也是人，有家庭有小孩，指前端不想花錢買設施保存蔬果，責任往後端推。

林佳龍臉書發文下方有人稱讚政府接地氣、有效率，替人民百姓著想才是好官員等。但有更多自稱是物流業的工作人員說，本來假日終於不用再值班配送，可以好好的陪伴家人，現在又改成這樣，物流也是人，難道都不用休嗎？

有人回說，物流業還是有排休假，所以沒差。立即有人回嗆，難道家人也都排休，沒休禮拜天怎麼陪家人。有網友留言，司機是人生父母養的，為了家早六晚八下班，假日還不能休息，你們做官只出一張嘴，治標不治本。有人點出，農民明知道星期日不配送，卻因為自己沒設備保鮮而趕著採收出貨，是誰問題大？

網友說，四大物流業者近年都轉型朝向假日暫停配送模式，就是因為假日的貨量少，根本是賠錢在做，且要符合政府勞動條件發規才會停止假日配送。