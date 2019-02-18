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正妹秘書豔陽下看手機 角膜慘遭強亮藍光灼傷

2019-02-18 07:48聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

輔英科大眼科教授洪啟庭表示，許多人不知道手機螢幕亮度愈高、藍光也愈強，若刻意調高...
輔英科大眼科教授洪啟庭表示，許多人不知道手機螢幕亮度愈高、藍光也愈強，若刻意調高亮度，反會對眼睛造成傷害。記者蔡容喬／攝影
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25歲秘書陳小姐工作忙碌，隨時得用手機處理上司及客戶交辦事項，為能在大太陽下看清訊息，將手機螢幕亮度調至最強，在室內或晚上也未調降亮度；近幾個月她常眼紅、刺痛流淚，就醫發現有結膜炎、點狀角膜上皮破損，視力也模糊。原來在手機藍光和強烈紫外線長時間照射下，她角膜慘遭「灼傷」。
輔英科大眼科教授洪啟庭表示，許多人不知道手機螢幕亮度愈高、藍光也愈強，若刻意調高...
輔英科大眼科教授洪啟庭表示，許多人不知道手機螢幕亮度愈高、藍光也愈強，若刻意調高亮度，反會對眼睛造成傷害。記者蔡容喬／攝影
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收治病患的輔英科大眼科教授洪啟庭表示，陳小姐就醫時雙眼紅腫、淚流不止，還有輕微飛蚊症，配戴隱形眼鏡也只剩0.5、0.6視力，檢查發現結膜充血、瞳孔附近的角膜表面有點狀上皮缺損，玻璃體也有些許混濁，她向醫師表示，4、5個月前就感覺視力模糊，但僅自購人工淚液使用，並未就醫檢查。

洪啟庭說，陳小姐為能在太陽強光下看清手機螢幕，將螢幕亮度手動調到最亮的625LUX，比一般手機設定的300LUX高出一倍之多，甚至常在黑暗室內直視螢幕也未調回亮度，手機強烈藍光和太陽光中的紫外線射入眼睛，雙重傷害有如被烤箱「烘烤」，導致眼睛發炎，長期下來更易引發白內障或視網膜病變。

洪啟庭表示，智慧型手機多有自動調整亮度的功能，但有些使用者會因生活習慣手動調高亮度，甚至會覺得畫面愈亮愈艷麗，殊不知亮度愈高，藍光值就愈高，對眼睛傷害也更大。過去研究，每天接觸電腦和手機螢幕的藍光10小時，3年後有40%可能產生飛蚊症、20%造成視網膜病變。

「手機不是愈亮愈好看！」洪啟庭建議，要減少藍光對眼睛傷害，設定手機亮度不要超過500LUX，也盡量不要在大太陽下看螢幕，非不得已就到陰暗處處理，夜間或在室內滑手機也要搭配足夠光線。

從事秘書工作的陳小姐長期直視高亮度手機銀幕，結果眼睛紅腫刺痛、角膜上皮也有點狀破...
從事秘書工作的陳小姐長期直視高亮度手機銀幕，結果眼睛紅腫刺痛、角膜上皮也有點狀破皮。圖／洪啟庭醫師提供
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從事秘書工作的陳小姐為能在大太陽下看清手機銀幕，將手機亮度調至最亮，在藍光及紫外...
從事秘書工作的陳小姐為能在大太陽下看清手機銀幕，將手機亮度調至最亮，在藍光及紫外線雙重傷害下，導致眼睛發炎、角膜上皮缺損。記者蔡容喬／攝影
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從事秘書工作的陳小姐為能在大太陽下看清手機銀幕，將手機亮度調至最亮，在藍光及紫外...
從事秘書工作的陳小姐為能在大太陽下看清手機銀幕，將手機亮度調至最亮，在藍光及紫外線雙重傷害下，導致眼睛發炎、角膜上皮缺損。記者蔡容喬／攝影
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從事秘書工作的陳小姐長期直視高亮度手機銀幕，結果眼睛紅腫刺痛、角膜上皮也有點狀破...
從事秘書工作的陳小姐長期直視高亮度手機銀幕，結果眼睛紅腫刺痛、角膜上皮也有點狀破皮。圖／洪啟庭醫師提供
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