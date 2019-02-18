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聯合報社論／蔡政府「剿韓」總攻擊 恐讓假想敵韓國瑜變「真對手」

今起溫暖微熱要備雨具 吳德榮：周五起北台轉濕涼

2019-02-18 07:28聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今日至周四氣溫回升，轉為舒適至微熱的天氣，北部高溫約可升至26度、南部高溫可以至31度左右，但周五有另一波東北季風南下，北台灣將轉濕涼。

吳德榮表示，今（18日）晨東北季風減弱，低溫已見回升2、3度，北海岸、北部山區、東北部及恒春半島有局部降雨。最新（17日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周四氣溫回升，北部高溫約可升至26度左右、中部升至28度、南部升至31度、東部約在27度左右。明日至周四水氣略增，山區有局部短暫雨的機率，中南部清晨及金、馬容易起霧。

北部微熱的天氣到周五會有轉變，吳德榮說，周五至下周日另一波東北季風南下，迎風面北部及東半部轉有局部雨，冷空氣雖偏弱，北台灣高溫明顯下降、再轉濕涼，對背風面中南部地區影響較小。

中央氣象局表示，今天東北季風減弱，風向逐漸轉成東風至東南風，氣溫回升，氣溫預測方面，北部及東半部高溫約25、26度，中、南部地區高溫可達29、30度；各地低溫約16至20度，西半部早晚仍偏涼，日夜溫差可達10度左右，早出晚歸的朋友請留意溫度的變化以免受涼。

氣象局預估因華南雲雨區東移帶來較多水氣，天氣較不穩定，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，台灣北部及東半部地區則有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區亦可能有零星短暫陣雨，建議大家外出攜帶雨具備用。

氣象局今晨5時45分已對基隆北海岸及宜蘭地區發布大雨特報，提醒民眾留意有局部大雨發生機率。

中央氣象局預估因華南雲雨區東移帶來較多水氣，天氣較不穩定，建議大家外出攜帶雨具備...
中央氣象局預估因華南雲雨區東移帶來較多水氣，天氣較不穩定，建議大家外出攜帶雨具備用。聯合報系資料照
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高溫吳德榮氣象局
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