陸生攜火腿腸入境 不符「外來人口」20萬未繳清可入境

2019-02-17 23:53 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



非洲豬中央災害應變中心晚間發布新聞稿表示，今日下午5時30分許，有一位來台之中國大陸籍學生，自大陸浙江省溫州市機場搭乘中國國際航空CA-835班機入境桃園機場，於託運行李攜帶豬肉火腿腸（0.63公斤），未主動向台北關申報並經查獲，經台北關移送防檢局新竹分局，新竹分局已依去12月18日修正之「違反動物傳染病防治條例第34條第2項規定案件裁罰基準」，裁處該名違規人新台幣20萬元罰鍰。

應變中心表示，因該名陸生符合「大陸地區人民停留期限達6個月以上者」，依據移民署的定義不屬「外來人口」，雖未當場繳交20萬元罰鍰仍可入境，但後續仍將依法進行追繳。

應變中心表示，今年1月25日起實施之「自過去三年有發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶豬肉產品入境，經裁處20萬元（含以上）外來人口，未繳交罰鍰者拒絕入境」措施，外來人口並不包括我國國民、取得我國居留證或大陸地區人民停留期限達6個月以上者，因為這些對象都能夠有效執行後續催繳及強制執行。

應變中心表示，經裁罰20萬(或以上)罰鍰未當場繳交罰鍰的「非外來人口」，雖仍得以入境，依據行政罰法相關規定仍應於收到罰單起一個月內完成繳款，否則政府將依程序進行催繳，如一星期內仍未繳款，則將移送法務部行政執行署強制執行，追繳期限將長達10年。如尚未繳款已出境之外籍或陸、港、澳人士，則透國我國駐外館處或海基會進行追繳。除今天的大陸籍學生案例外，2月15日也有一位來自莫三比克的留學生，自香港搭機來台違規攜帶豬肉產品遭罰20萬元罰鍰，雖未當場繳交罰鍰仍得以順利入境。

應變中心說，1月25日起開始實施針對外來人口自過去3年有發生非洲豬瘟的國家(地區)違規攜帶豬肉類產品入境，經裁處20萬元(含以上)且無法當場繳清金額者，拒絕其入境之措施，截至2月17日止，遭裁罰20萬元之外來人士計有22人，其中大陸籍21人，以色列籍1人．繳清罰款者10人，拒絕其入境者12人，防檢局將持續落實執行。同時呼籲國人返國或旅客入境不要攜帶肉類產品入境，切勿以身試法。