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林訓民接掌台北書展 辦夜宿打造「有溫度的書展」

2019-02-17 23:40聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

第27屆台北國際書展今天閉幕。現任台北書展基金會董事長趙政岷即將於五月底卸任，青林出版社發行人林訓民接棒擔任董事長，成為台北書展基金會第6任董事長。林訓民今天出席書展閉幕典禮時指出，明年將規劃「夜宿書展」等活動，讓孩子更親近書本，承諾明年的書展將是「有溫度的書展」。

林訓民表示，台北國際書展首屆舉辦於1987年，「我從第一屆開始參展」；明年面臨很多挑戰與困難，「有挑戰、也有機會」。

由於世貿三館整修，明年書展童書館將併入世貿一館，整個台北國際書展整合成一個展館。經營童書多年的林訓民向業者喊話， 「童書絕對不會在書展消失，只會更重要」。他透露，考慮跟世貿商借世貿一館二樓場地，增加展場空間，期許「明年台北書展會更完整、更有意義 」。

他指出，面對數位時代，「全世界所有的展覽都在消失中」，今年德國便有一個舉世知名的汽車展停辦。但他待在出版界多年，深信「 台北國際書展會繁榮壯大」，期許2020年的台北國際書展會有更多活動，「且是有意思的互動與感動」。

「童書可以扮演帶動(出版)的角色」，林訓民指出，從法蘭克福書展到大陸各書展，「童書還是最活耀的。」他指出，兒童的閱讀「不能太早離開紙本」，因此會舉辦多一點「體驗活動」。

「童書是universal、全球化的，沒有成人的紛爭。」過去大陸出版業者較少來參加書展，林訓民表示，未來希望透過童書吸引大陸出版業者來台；也讓書展不只吸引年輕人，更能吸引家長和兒童參展，打造有熱度、深度的平台。他也期許，政府可以給予偏鄉、弱勢學童優惠券，讓孩子來書展選書，學校買單。

他透露，此次有一個南部小朋友跟著老師逛書展，手上只有49元，卻想買99元的書。最後出版社願意用49元賣給他。「童書是未來希望的種籽」，希望透過書展鼓勵大家閱讀。

林訓民還提出一個「夜宿書展」的創意點子。他希望在書展期間的某一個晚上，於展場舉辦「親子露營」，晚上講一個又一個故事，讓親子共同體驗書的樂趣，「書展已經幾十年了，新世代的讀者與出版社，不能用傳統的方式吸引他們」。他承諾，明年書展將是「更有溫度的書展。」

林訓民（右一)將擔任台北書展基金會下屆董事長。2（左起）文化部主秘陳登欽、德國在...
林訓民（右一)將擔任台北書展基金會下屆董事長。2（左起）文化部主秘陳登欽、德國在台協會王子陶處長、法蘭克福書展海外事業部經理Bärbel Becker、台北書展基金會董事長趙政岷、韓國出版協會朱一尤常務理事。圖/台北國際書展提供
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