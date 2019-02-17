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被撞有酒駕！新化車禍1歲半男童亡 酒測值爆表

缺師資、教室、淪升學加強班 高中多元選修玩假的？

2019-02-17 22:56聯合報 記者張錦弘章凱閎╱即時報導

12年國教玩假的？新課綱8月上路，要求高中職廣開多元選修課，卻出現師資、教室不足等問題，甚至要找兼課或退休教師當救火隊；尤其代理教師比率高的離島學校，開不了課的困境更加嚴重，教師工會籲教育部增加公立學校教師員額

全國教育產業總工會理事長黃耀南指出，新課綱規定高中職需開設學生應修學分數1.2到1.5倍的選修課，目前教師員額本已不足，新課綱上路後，恐更無法開設足夠選修課。

黃耀南說，目前普通高中每班編制2.25位教師、高職工農海事類群3位、商業家事類群2.5位，實用技能學程更每班僅編制1位教師，教師超時授課時數已偏高，甚至要找兼課或退休教師來上課。全教產主張高中職教師員額編制一律每班都應3位教師，以免新課綱變成玩假的。

他說，去年教育部將國中教師員額編制從每班2.0調升至2.2，對外說明之理由為：「為滿足108學年度推動新課綱所需彈性運用師資人力需求。」他不禁要問，沒有加開1.2～1.5倍選修課程的國中教育都增加教師員額，反而增加課程且變動最大的高中職教育階段卻紋風不動，教育部是否真心要推動新課綱？

以蘭嶼高中為例，校內僅開設一門「餐飲學程」，由3位教師分別主持觀光、管理、蘭嶼飲食文化等課程。校長楊瑞良坦言，理論上，「多元選修」應有更多學程供學生選擇，但現有兩大難題：一是校內27位教師「有一半是代理老師」，且流動率高，師資恐有不足。

二來，現行多元選修制度有選課人數下限12人，偏鄉小校學生數少，就算聘到老師，也不一定開得了課。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳則發現，部分學校礙於校地有限，教室間數不足以讓學生同時跑班上選修課；落實多元選修，除了增加教師員額，也要改善校園空間配置。

高孟琳說，有些學校為了執行多元選修，採取「協同教學」作為配套。例如新北市金山高中開設的「趣味數學：桌遊」課程，由兩位跨領域教師共同授課，數學老師設計遊戲，餐飲老師則加入觀光、管理的元素。

「新課綱到底要玩真的，還是玩假的？」建中校長徐建國憂心，若不改變升學、考試導向的傳統思維，部分學校的選修課恐淪為國、英、數等學科的加強班，一點也不多元。然而，若不真正開放學中生選課的空間，他們升上大學，依舊會隨波逐流，永遠不會自主選擇。

桃園私立啟英高中校長彭昭勳表示，過去升學不採計選修科目，選修其實玩假的。如今考試分發招生名額已不到4成，未來申請入學要採計選修課在內的學習歷程，多少有助落實多元選修，關鍵在於師資是否培養好。

教育部國教署回應，近年來教師員額總量管制，要增加編制，得政府通盤考量，但教育部已編列預算補助選修課鐘點費，各校也可用共聘教師、線上開課等方式，解決師資、空間不足問題。

例如台北市兩年前推動「網路學校」，至今共有成功、中崙、和平、南湖、西松、育成、永春高中及大安高工等8所高中職和世新、彰師大、台北市立大學等3所大學合作開設手機App設計、動畫美術等10門網路選修課，這學期有200多名高中生同步跨校選課。

建中、北一女、中山女中、師大附中、成功高中等基北區前三志願高中也策略聯盟，和台大、政大、實踐、台師大、北醫等校合開探索電機、生醫、商管、設計、藝術等領域的微課程，每門課上6周，徐建國強調，5校都有共識，「多元選修要玩真的」。

北市教育局推動網路學校，8所高中和3所大學合作，本學期開設10門網路選修課，局長...
北市教育局推動網路學校，8所高中和3所大學合作，本學期開設10門網路選修課，局長曾燦金日前啟動開課，230多名高中生同步線上選課。本報資料照片／台北市教育局提供
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教師員額課綱教育部
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