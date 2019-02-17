陳吉仲曝農業縣大輸原因 每周推有感政策

2019-02-17 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



去年九和一大選民進黨挫敗，農委會主委陳吉仲今天在臉書首度對此表示，去年農業大選大輸原因之一，「就是未能有效解決台灣農業產銷失衡，而使得某些農產品價格偏低」，但他強調，在哪裡跌倒，就從哪裡站起來，農委會已針對今年所有農產品做好準備。

陳吉仲寫到，台灣農業問題錯綜複雜，從小農、兼業農、專業農皆有，每一個農產品的市場通路及價格決定也皆不同；更複雜的是農業議題和政治深度連結。

他認為有三大項重要工作必須執行到位。第一、要有完整的政策工具，解決產銷失衡問題。他認為，外銷、加工、國內行銷是基礎工具，登記收入制度是新措施，農委會去年底已協助柳丁、紅豆等農產品的產銷，今年二月中高麗菜登記收入制度也已啟動，期待今年農產品價格讓農民高興。

第二、讓農民有感的政策要到位。農民職業災害保險去年十一月開辦至今，投保人數與預期仍有一段落差，「這就是執行有不到位之處」，他將每周推出一個讓農民有感的政策，這周已推出便利農業貸款升級政策，後續會讓所有農委會補助，直接進到農民手上。

第三是解決農漁民第一線問題。陳吉仲指出，農漁民朋友的問題百百種，從病蟲害防治、缺工、市場通路、農藥殘留、缺資金、租不到農地、冷藏設備需求等，族繁不及備載。他說，他昨天到雲林與農民討論巴拉刈替代藥劑、長期性和季節性缺工、農產品進口太多等問題，並當面向與會農民朋友們提出解決方案。

陳吉仲表示，往後他也會持續要求農委會的同仁全面下鄉，仔細傾聽農民的問題、並提出解決問題的方法及時程，唯有協助農民解決真實的問題，農業才會往前走，農委會才有存在的目的。