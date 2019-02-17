親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼請辭

陳吉仲曝農業縣大輸原因 每周推有感政策

2019-02-17 22:20聯合報 記者侯俐安╱即時報導

去年九和一大選民進黨挫敗，農委會主委陳吉仲今天在臉書首度對此表示，去年農業大選大輸原因之一，「就是未能有效解決台灣農業產銷失衡，而使得某些農產品價格偏低」，但他強調，在哪裡跌倒，就從哪裡站起來，農委會已針對今年所有農產品做好準備。

陳吉仲寫到，台灣農業問題錯綜複雜，從小農、兼業農、專業農皆有，每一個農產品的市場通路及價格決定也皆不同；更複雜的是農業議題和政治深度連結。

他認為有三大項重要工作必須執行到位。第一、要有完整的政策工具，解決產銷失衡問題。他認為，外銷、加工、國內行銷是基礎工具，登記收入制度是新措施，農委會去年底已協助柳丁、紅豆等農產品的產銷，今年二月中高麗菜登記收入制度也已啟動，期待今年農產品價格讓農民高興。

第二、讓農民有感的政策要到位。農民職業災害保險去年十一月開辦至今，投保人數與預期仍有一段落差，「這就是執行有不到位之處」，他將每周推出一個讓農民有感的政策，這周已推出便利農業貸款升級政策，後續會讓所有農委會補助，直接進到農民手上。

第三是解決農漁民第一線問題。陳吉仲指出，農漁民朋友的問題百百種，從病蟲害防治、缺工、市場通路、農藥殘留、缺資金、租不到農地、冷藏設備需求等，族繁不及備載。他說，他昨天到雲林與農民討論巴拉刈替代藥劑、長期性和季節性缺工、農產品進口太多等問題，並當面向與會農民朋友們提出解決方案。

陳吉仲表示，往後他也會持續要求農委會的同仁全面下鄉，仔細傾聽農民的問題、並提出解決問題的方法及時程，唯有協助農民解決真實的問題，農業才會往前走，農委會才有存在的目的。

農民農委會陳吉仲
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

小時候真的相信有人魚！女神美翻網友：因為她愛上海瓜子

2019-02-17 20:00

一張圖看一周天氣 北台灣變變變中南部溫差大

2019-02-17 19:01

七個台北國際書展最美的攤位 你錯過了嗎？

2019-02-17 22:35

全球連結程度指數報告 台灣全球化排名第24

2019-02-17 21:22

台南今晚發生有感地震 最大震度楠西4級

2019-02-17 19:20

地震又來啦！台南傍晚一陣狂搖

2019-02-17 18:47

台北國際書展單天人次破16萬 明年颳起韓流

2019-02-17 18:08

開工開學未收心、燈節人潮多 醫師籲注意疾病

2019-02-17 17:14

熱門文章

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

每天擦精華液臉變更老？因為妳用錯這類保養品

2019-02-17 16:10

影／國際油價變動大 本周國內汽油降1角、柴油漲4角

2019-02-17 13:32

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

保暖6大部位 拒當冷底女孩

2019-02-17 13:28

地震又來啦！台南傍晚一陣狂搖

2019-02-17 18:47

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

深夜被肩頸痛醒 當心是這種疾病找上門

2019-02-17 16:02

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top