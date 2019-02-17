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美航訂票納多元性別 學者：機票為何要有性別？

2019-02-17 20:39聯合報 記者鄭媁╱即時報導

美國多家航空公司表示，他們將很快改變票務流程，計畫擴大性別選擇範圍，乘客購票時可選擇男性或女性之外的第三種性別。不過，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪卻有不同看法，「機票為何要有性別？」

包正豪晚間透過臉書指出，他搞不清楚自己的想法算不算「欠缺性別意識」，長久以來對於「機票分公母」這件事情，習以為常，並不覺得困擾，而且他「以為」機票分M/F的原因是為了「識別」。飛機大概是交通工具當中「個人身分識別」最嚴格的，連名字拼錯都可能導致無法登機，更遑論性別錯誤。「我猜測這是基於安全理由。」

包正豪表示，近年來社會多元價值並存，性別認定自主蔚為風潮，他覺得沒有什麼不好。男人身體裝著女性靈魂，你說他/她到底是她還是他，應該是自我認定。但牽涉到他人的時候，問題就會出現，譬如廁所。生理男性但自認女性者，該用男廁還是女廁？前者他自己不喜歡，後者其他人受冒犯，所以「性別友善公廁」，是解決之道。

「那機票呢？機票上分男女是為那樁？」包正豪認為，如果不再需要用男女識別，那留著這欄資訊要幹嘛用？航空公司（機場/海關/移民局）為什麼需要這個資訊？這些航空公司提供所謂「性別多元選擇」，在他來看，比較像是媚俗的作法，自我標榜進步。如果真的「性別盲」，乾脆取消機票上的性別資訊，不是更好？

包正豪認為「機票為何要有性別？」 中新社
包正豪認為「機票為何要有性別？」 中新社
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機票包正豪廁所
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