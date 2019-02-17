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台北國際書展單天人次破16萬 明年颳起韓流

2019-02-17 18:08聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

2019台北國際書展今天閉幕，6天參觀人次為58萬，比去年53萬人次提升約一成，與前年人次略多。周六一天吸引16萬人次進場，創下近年新紀錄。此外，2020年主題國為南韓，五月起，台北書展基金會董事長則由青林出版社總編輯林訓民擔任。

文化部主秘陳登欽指出，今年書展延續去年展場改造，打造許多設計感的攤位，營造友善的閱讀氣氛、豐富作家的講座。此外，今年推出「開學趣書展」活動，將閱讀設計成有趣的遊戲闖關活動，吸引近萬名師生參加，並補助800多名偏鄉學童參加。

台北書展基金會董事長趙政岷表示，今年書展創造許多「不可能」，國內出版社增加成長7%，國外成長13%，版權桌次從1130提升為1140 場，講座達到1184場。昨天（周六）單天人次破16萬，是近年難得的紀錄。

「讓年輕人走入書展，是台北書展今年重要的成就。」趙政岷表示，今年看到許多年輕人和孩子。此外，書展也變漂亮了，感謝出版社願意「在不景氣的時代做最美的書展」，許多角落都非常美。

「作家是書展的靈魂」，趙政岷感謝所有參展作家，「這麼多偉大的靈魂走在書展現場」，逾80歲的作家如黃春明、白先勇，願意揮汗在書展辦講座簽名。他也感謝蕭敬騰、石頭、夏台鳳等影視明星的參加，「把人潮帶進來，讓書展星光閃閃，也讓自己成為傑出的作家」。

趙政岷感謝總統蔡英文，在書展倒數第三天在臉書「催票」；行政院長蘇貞昌周末逛書展一逛兩小時，不僅成為逛書展最久的行政院長，還在一本書中找到自己家族的歷史之謎。也感謝文化部長鄭麗君在情人節當天，一口氣買了75本書。

「這是一個出版團結的時刻，書展看到大家團結的力量。」面對書市持續不景氣，趙政岷表示，這次看到許多年輕人走入書本的世界，「希望成人也一起跟進」。

本屆台北國際書展吸引許多年輕人參與，圖為中研院舉辦的書展座談，滿滿都是年輕人參與...
本屆台北國際書展吸引許多年輕人參與，圖為中研院舉辦的書展座談，滿滿都是年輕人參與。記者陳宛茜/攝影
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台北國際書展落幕，今年攤位設計相當具美感。記者陳宛茜/攝影
台北國際書展落幕，今年攤位設計相當具美感。記者陳宛茜/攝影
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