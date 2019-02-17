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開工開學未收心、燈節人潮多 醫師籲注意疾病

2019-02-17 17:14聯合報 記者簡浩正╱即時報導

年後上工已一周，部分民眾還沒完全收心回神外，適逢國中小開學及元宵節到來，大批賞燈人潮聚集，可能使流感、感冒等症狀上升。醫師呼籲，現正值流感流行期，家長應注意孩童身體保暖，避免流感、氣喘發作、呼吸道發炎等情形，並盡量避免去人多的地方，或至

2019台北燈節昨天正式開幕，西門町到北門一帶繽紛璀璨。記者林澔一／攝影
2019台北燈節昨天正式開幕，西門町到北門一帶繽紛璀璨。記者林澔一／攝影
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少要戴上口罩，以免病情發作。此外，中醫師也建議民眾，若上工第一周還沒完全收心，應先透過情緒調整、作息、睡眠等調適，讓身心回到正軌，而非繼續外出人擠人；另可透過輕食、煮山楂茶飲用等飲食方式，逐步恢復年前體態。

台北燈節昨日開幕，大批賞燈人潮聚集北市府、西門町、北門至北車等地，天冷加上人潮匯聚，反使流感可能因子上升。成大醫院家醫科醫師吳至行表示，近期天氣仍偏冷，流感發病速度快，容易出現明顯的頭痛發熱、倦怠、肌肉酸痛等症狀，且比一般感冒更易引發肺炎等併發症。民眾近期外出時須注意身體狀況外，也可透過接種流感疫苗、肺炎疫苗、帶狀疱疹疫苗來自我保護、提升免疫力，降低疾病發生機率。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩表示，開工一周以來，看診患者中約3成是腸胃炎患者，多為過年期間吃壞肚子，出現腹瀉、發燒等症狀；但即使症狀已減輕，免疫力仍相對低。他呼籲剛病癒的民眾應在家休養，若需外出賞燈等計畫，建議可在離峰時間去，避開大量人潮，務必戴上口罩且勤洗手，避免病毒入侵，以免二次生病。

市立聯合醫院陽明院區中醫科主治醫師卓雨青表示，過年期間大魚大肉較無忌口，飲食誘惑較多；但假期已放完，年後上工該忌口的、該控制的糖分，則沒有放假的權力。民眾年後在正餐的菜色上，可減少肉類攝取量，最好多加入一些蔬果類的食材，如洋蔥、紅蘿蔔、西洋芹、黑木耳等，來平衡並降低熱量；此外，過年食材若有剩，近期多食用山藥、南瓜、芋頭等澱粉類食材的話，就需要減少米飯和麵的攝取量；而海鮮類的食材因膽固醇較高，也建議減少，來慢慢恢復年前體態。

此外，除了情緒調整、作息、睡眠等調適外，民眾若仍想補一下身體，卓雨青建議以黃耆、黨蔘、人參等補氣類中藥來熬湯，但請於白天飲用；若是傍晚後，則可以山楂、決明子、陳皮等藥材來煮茶飲用，既可解膩又不會影響睡眠，慢慢調整作息。

流感疫苗醫師睡眠
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