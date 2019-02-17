深夜被肩頸痛醒 當心是這種疾病找上門

2019-02-17 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



前一陣子過年，林小姐為了讓家裡煥然一新，最近一直努力打掃，掃完覺得舉手開始吃力；李先生為了增強肌力，經常至健身房重訓，就在他超級認真聽從教練指示的隔天，手竟然舉不起來。兩人擔心，難道是傳說中的五十肩上身？醫師指出，五十肩不會因過度運動或打掃而發生，但無論如何，肩頸疼痛應立即求診。

醫師表示，五十肩屬原發性疾病，因關節沾粘或滑囊發炎所致，病因不明，但不會因過度運動或打掃而發生。五十肩因常發生在48到52歲間而得名，特色是在深夜痛到難以入眠，疼痛持續約1到3個月，但無須就醫也能痊癒，部分患者會留下後遺症，加上五十肩易被誤診，籲肩頸疼痛者應盡快求醫。

林口長庚紀念醫院外傷骨科主任葉文凌說，五十肩常會被誤認為其他疾病，例如如重訓過度的民眾出現「夾擊症候群」，或打掃過度出現的「肩膀過度使用症候群」，60歲以上患者常見脂肪性退化引發的「旋轉肌斷裂」。

另外，最近低頭族不少，長時間低頭滑手機，造成頸椎第4節到第5節出現頸椎突出，馳可能出現類似五十肩，手舉不起來的症狀。

葉文凌說，五十肩學名為「沾黏性關節囊炎」，是原發性疾病，原因不明，通常發生在女性身上，且集中在48歲到52歲間，急性期間會出現肩頸會在深夜出現劇烈的疼痛，得服用高劑量止痛藥才有辦法止痛。

比較五十肩與旋轉肌發炎的症狀，五十肩患者不只自己抬不起手來，連旁人要幫他把手抬起來，也會感到劇烈疼痛；但旋轉肌發炎的患者則是自己抬不起手，經由他人協助，手是可以舉起來的。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，可透過復健改善關節粘連，單純的滑囊發炎可以透過藥物改善，簡單的粘黏可以利用伸展或擴張動作解決，嚴重沾粘則需要手術，復原期間減少關節再次受傷，建議不要做大動作的動作，直到完全復原為止。

•五十肩在家也能簡單做復健

爬牆操：

1.先瞭解角度受限的部位

2.雙手慢慢扶在牆壁上，手伸直與肩平行

3.手慢慢往牆上延伸，速度放慢

4.把角度受限的部位拉直

5.連續2到3次即可

資料來源／國泰醫院物理治療師簡文仁