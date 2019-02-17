親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

花蓮狂犬病鼬獾佔全國近5成 防疫所猜測「從台東北移」

2019-02-17 15:13聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

據防檢局統計，去年全國共檢驗出110起鼬獾感染狂犬病案例，其中花蓮有52例，佔近5成。而今年至今，花蓮又增加至少4例，其中3例位於光復鄉，鄉內大安村長徐振雄上月就在家中驚見鼬獾，與鄰居合力用鐵籠蓋上後送驗，該鼬獾檢體呈陽性反應。

上月29日，徐振雄在家中驚見鼬獾正在女兒腳邊，立刻大聲喊叫嚇阻，先將鼬獾趕到門外，再與鄰居合力用捕鼠器鐵籠蓋上，隨後由光復消防分隊留置，隔日下午由防疫所帶回，本月14日化驗結果出爐，確定這隻鼬獾感染狂犬病。徐振雄說，女兒才讀國小三年級，好險沒被咬到，否則就要施打狂犬病疫苗

面對花蓮縣境鼬獾陽性案例佔全國比率之高，動植物防疫所動物防疫股長林國棟說，民國102年全國鼬獾陽性案例最多在台東，有118例，猜測這些鼬獾在近5年間，逐漸北移到花蓮，再加上縣內民眾多主動通報，花蓮感染狂犬病的鼬獾數量才逐年提高。

林國棟表示，為因應此情況，縣內每年皆擴增犬貓防疫經費，目前注射率達到7成，符合中央標準，每年所內同仁也下鄉巡迴到富里、玉里、卓溪、豐濱、瑞穗、光復、萬榮、鳳林、壽豐及秀林等狂犬病熱區，辦理犬貓狂犬病疫苗免費預防注射，做好防治宣導。

林國棟指出，民眾若發現野生鼬獾，應立刻通報在地公所或動物防疫機關，而狂犬病為人畜共通傳染病，若不慎被野生動物、流浪犬貓抓咬傷，須用肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，盡速就醫。

據防檢局統計，去年全國共檢驗出110起鼬獾感染狂犬病案例，其中花蓮有52例，佔近...
據防檢局統計，去年全國共檢驗出110起鼬獾感染狂犬病案例，其中花蓮有52例，佔近5成。圖／聯合報系資料照
分享

疫苗傳染病
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

消化醫學權威名醫林肇堂 竟然當過「寒單爺」

2019-02-17 14:44

影／國際油價變動大 本周國內汽油降1角、柴油漲4角

2019-02-17 13:32

不能超過競爭國！中油明汽油降0.1元、柴油漲0.4元

2019-02-17 12:20

119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月

2019-02-17 10:36

輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海

2019-02-17 10:08

健康相談室／手腳冰冷 冬天未必適合進補

2019-02-17 13:33

愛肝達人站／B、C肝病友 半年定檢一次

2019-02-17 13:32

好好吃／療癒廚房 簡單美味入門菜

2019-02-17 13:31

保暖6大部位 拒當冷底女孩

2019-02-17 13:28

119年來最大元宵滿月 陪你賞花燈

2019-02-17 13:22

50歲身障者坐沙灘輪椅 出海玩水初體驗

2019-02-17 13:21

住宿總是卡卡 輪椅族出遊好難

2019-02-17 13:20

這本書真好玩 60個機關讓你探索城市

2019-02-17 12:10

親子遊！躺在龍貓肚子同歡 學安藤忠雄蓋房子

2019-02-17 10:57

蘇瓦那 用歌聲記錄自己與撒奇萊雅族的歷史

2019-02-17 10:52

看這位編舞家 把馬勒第七變更圓滿

2019-02-17 10:15

楊元碩單簧管獨奏會 從古典奏到當代

2019-02-17 10:00

輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房

2019-02-17 09:45

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

預立醫療諮詢 門診排到4月

2019-02-16 23:21

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

爸爸怒曬兒子偷吃步作文 眾人齊聲爆笑：看到後面有聲音

2019-02-16 20:00

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45
看更多

熱門文章

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

影／國際油價變動大 本周國內汽油降1角、柴油漲4角

2019-02-17 13:32

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

不能超過競爭國！中油明汽油降0.1元、柴油漲0.4元

2019-02-17 12:20

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻

2019-02-17 00:00

輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海

2019-02-17 10:08

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月

2019-02-17 10:36

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

萌翻天！北極熊寶寶首亮相 柏林動物園公布性別

2019-02-17 12:20

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房

2019-02-17 09:45

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

【心情點滴】黃珠玉／一對耳環

2019-02-17 06:00

【夫妻之間】古家榕／一起說說話

2019-02-17 06:00

這才叫頂級！42萬香奈兒硬殼包憑什麼那麼貴？

2019-02-17 13:52

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

「敷上面膜，立刻成佛」日本奈良推大佛面膜　佛系必買

2019-02-17 12:11

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

【生活的風景】蔡宇欣／創意做環保

2019-02-17 06:00

阿華田披薩有吃過嗎？Alleycats即日開賣

2019-02-17 08:58

6款香調帶你去旅行！Massimo Dutti首度推香水系列

2019-02-16 15:23

親子遊！躺在龍貓肚子同歡 學安藤忠雄蓋房子

2019-02-17 10:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top