花蓮狂犬病鼬獾佔全國近5成 防疫所猜測「從台東北移」

2019-02-17 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



據防檢局統計，去年全國共檢驗出110起鼬獾感染狂犬病案例，其中花蓮有52例，佔近5成。而今年至今，花蓮又增加至少4例，其中3例位於光復鄉，鄉內大安村長徐振雄上月就在家中驚見鼬獾，與鄰居合力用鐵籠蓋上後送驗，該鼬獾檢體呈陽性反應。

上月29日，徐振雄在家中驚見鼬獾正在女兒腳邊，立刻大聲喊叫嚇阻，先將鼬獾趕到門外，再與鄰居合力用捕鼠器鐵籠蓋上，隨後由光復消防分隊留置，隔日下午由防疫所帶回，本月14日化驗結果出爐，確定這隻鼬獾感染狂犬病。徐振雄說，女兒才讀國小三年級，好險沒被咬到，否則就要施打狂犬病疫苗。

面對花蓮縣境鼬獾陽性案例佔全國比率之高，動植物防疫所動物防疫股長林國棟說，民國102年全國鼬獾陽性案例最多在台東，有118例，猜測這些鼬獾在近5年間，逐漸北移到花蓮，再加上縣內民眾多主動通報，花蓮感染狂犬病的鼬獾數量才逐年提高。

林國棟表示，為因應此情況，縣內每年皆擴增犬貓防疫經費，目前注射率達到7成，符合中央標準，每年所內同仁也下鄉巡迴到富里、玉里、卓溪、豐濱、瑞穗、光復、萬榮、鳳林、壽豐及秀林等狂犬病熱區，辦理犬貓狂犬病疫苗免費預防注射，做好防治宣導。