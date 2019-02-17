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消化醫學權威名醫林肇堂 竟然當過「寒單爺」

2019-02-17 14:44聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

過了年，元宵節就要來了。「北天燈、南烽炮、東寒單」，元月十五炸寒單是台東最獨特的燈節風景。肉身寒單爺坐在神轎上，鑼鼓聲中，一邊搖晃，一邊在街上巡行，轎夫起轎向商家「三進三退」，繞行一圈後，炮炸盛宴正式展開，鞭炮往寒單爺身上丟擲而去，炸得越旺，象徵財運興旺。

你相信嗎？國內消化醫學權威林肇堂竟然當過另類「寒單爺」，回想起醫學院剛畢業時在中南部的兼差歲月，林肇堂形容那是一段「炸寒單的日子」。

林肇堂在台大醫學系畢業後，完成住院醫師訓練，當過總醫師，就打算要去開業。剛好那時台大設立了臨床醫學研究所博士班，但大部分的總醫師都不願意念博士班，創所教授宋瑞樓於是「邀請」林肇堂來念，他的老師王德宏教授也敲邊鼓，建議他一周來幫忙六個半天，幫忙替病人做胃鏡和看診，一邊成為兼任主治醫師，一邊念博士班。

在台大，兼任主治醫師是沒有薪水的，這是從日本時代留下傳統。那麼要怎麼樣養家呢？有人介紹林肇堂去羅東愛醫院看診。於是他每周有一天一早坐六點多的火車到羅東，幫忙看門診，為患者做超音波檢查，再給羅東博愛的醫師上課，晚上回台北。

這樣的兼職，每次可以賺一萬元，待遇雖不錯，但還不足以養家，林肇堂晚上還在家裡開業。

後來羅東博愛醫院找到專任主治醫師，就跟林肇堂說以後就不用來了。因為還是需要收入，於是他「轉進」中南部，分別到台中沙鹿童綜合醫院和高雄阮綜合醫院，這兩家醫院幫助林肇堂唸完博士班。

依然每天一大早坐六點鐘的火車，但方向往南，先到台中，再坐巴士到沙鹿，到時大概差不多已十點鐘，同樣看門診、上課，為患者做超音波。結束一天的工作後，前往朝馬站搭野雞車，殺到高雄時已是晚上，找一個小旅館棲身，第二天去阮綜合醫院，同樣是上課、病例討論，看門診，然後搭飛機回台北。

這樣一趟大概可以收到兩萬多元，如此林肇堂晚上開業壓力就比較小。那時他的孩子出生了，他們租了一個房子，前面隔出診所，後面是住家，一個月房租就要兩萬元，只有病人來時才能開冷氣，否則電費太高付不起。

靠著風塵僕僕兼差，儉省著支出開業，林肇堂終於念完了博士班。回想起來，真是的辛苦，但也非常有趣。林肇堂發覺自己很喜歡跑這些地方，雖然南來北往，但「這等於是人家用錢請你來，但還教你東西。」

那時只要是看不懂的病，這些地方醫院馬上送開刀房，讓外科醫師直接打開看看裡面是怎回事。第二天他到了，好不容易台大的醫師來了，他們就把病人的X光拿出來，請他診斷。

林肇堂於是就他知道的，說這裡怎麼樣怎麼樣，講了一大堆。

但院長二話不說，請人捧了一盤「東西」出來，上面蓋紗布，打開血淋淋，是昨天手術拿下來的組織或器官。

剛去時，他們考林肇堂三個病人，大概三個都「槓龜」，但林肇堂因此很快學會診斷許多奇奇怪怪的病，而且越來越厲害，跑了十年，後來很少有病例能難倒他。

「這種給你錢，又給你的這種學習機會。實在太好了。」林肇堂在醫院以臨床臨床經驗豐富著稱，許多人家看不懂的，他都說得出來，就是因為他真的看過這種罕見的病例。

林肇堂把這段兼差歲月稱為「炸寒單的日子」，現在炸寒單是台東特有，但林肇堂記得幼時在台北也看過。寒單爺肉身接受炮火轟炸，但愈炸表示生意愈好。「兼差雖然被炸，但付錢給你，然後又教你學別人都學不到的東西。」

也是這樣的兼差經歷，讓林肇堂與其他醫師不同。進入台大，大家口中的白色巨塔，大家討論學術，有時討論了半天，最後也不知道為什麼？可是林肇堂曾經在鄉下地方，發現他們看不懂時，他們就開進去，開進去就有答案。林肇堂因此收集了許多病例，經驗特別豐富，也結交了許多地方的朋友。

後來林肇堂在台大醫院做到公館院區副院長，甚至內科主任、台大醫院副院長，這些過程對他來說就是按部就班，做個乖孩子。其實他結束內科主任任期就想離開台大，因為覺得自己三年能做的事，不需要做六年，他不想做重複的工作。

另外，他認為只有在上位的人願意把位子讓出來，年輕人才有機會升上去，但台大醫院相反，都是老師在大本營，把年輕人派出去。這些從台大出來的年輕人，林肇堂稱他們為掉落凡間的精靈，他一直希望有機會集結這些精靈，讓他們的光芒不再隱藏。

從台大到輔大，現在前往中國醫藥大學附設醫院任職，林肇堂放棄舒適圈，難免緊張害怕，但他認為可以一試。就像經過一個的山洞，裡頭黑黑的，走出外面，才能看到光明。

不想築牆，林肇堂於是造橋，走出更寬廣的路。

國內消化醫學權威林肇堂竟然當過另類「寒單爺」，回想起醫學院剛畢業時在中南部的兼差...
國內消化醫學權威林肇堂竟然當過另類「寒單爺」，回想起醫學院剛畢業時在中南部的兼差歲月，林肇堂形容那是一段「炸寒單的日子」。圖／本報資料照片
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國內消化醫學權威林肇堂竟然當過另類「寒單爺」，回想起醫學院剛畢業時在中南部的兼差...
國內消化醫學權威林肇堂竟然當過另類「寒單爺」，回想起醫學院剛畢業時在中南部的兼差歲月，林肇堂形容那是一段「炸寒單的日子」。圖／本報資料照片
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台大醫院醫師炸寒單
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