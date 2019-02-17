影／國際油價變動大 本周國內汽油降1角、柴油漲4角

相關新聞
不能超過競爭國！中油明汽油降0.1元、柴油漲0.4元2019-02-17 12:20
119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月2019-02-17 10:36
輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海2019-02-17 10:08
輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房2019-02-17 09:45
還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環2019-02-17 08:23
這本書真好玩 60個機關讓你探索城市2019-02-17 12:10
親子遊！躺在龍貓肚子同歡 學安藤忠雄蓋房子2019-02-17 10:57
蘇瓦那 用歌聲記錄自己與撒奇萊雅族的歷史2019-02-17 10:52
看這位編舞家 把馬勒第七變更圓滿2019-02-17 10:15
楊元碩單簧管獨奏會 從古典奏到當代2019-02-17 10:00
拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖2019-02-17 08:21
吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度2019-02-17 06:38
花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯2019-02-17 06:17
毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討2019-02-17 00:33
周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度2019-02-17 00:33
預立醫療諮詢 門診排到4月2019-02-16 23:21
世界最美的書 竟然不是人寫的2019-02-16 21:38
芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間2019-02-16 21:13
白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍2019-02-16 21:00
檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗2019-02-16 20:08
爸爸怒曬兒子偷吃步作文 眾人齊聲爆笑：看到後面有聲音2019-02-16 20:00
吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚2019-02-16 19:59
「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析2019-02-16 19:21
金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開2019-02-16 18:37
社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗2019-02-16 18:20
下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度2019-02-16 18:14
愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統2019-02-16 18:12
不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相2019-02-16 18:12
中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜2019-02-16 18:09
生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡2019-02-16 17:45
政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗2019-02-16 17:33
暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活2019-02-16 17:06
藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行2019-02-16 17:04
日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往2019-02-16 14:58
九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成2019-02-16 14:56
普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展2019-02-16 14:31
雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌2019-02-16 14:26
情人節放閃不夠！飯店情人月 浪漫滿月2019-02-16 13:54
新葡苑「蔥月」 陝西手工麵酸辣有嚼勁2019-02-16 13:49
熱門文章
殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給2019-02-17 00:00
花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯2019-02-17 06:17
不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相2019-02-16 18:12
吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度2019-02-17 06:38
中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜2019-02-16 18:09
吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚2019-02-16 19:59
金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開2019-02-16 18:37
社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗2019-02-16 18:20
生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡2019-02-16 17:45
還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環2019-02-17 08:23
日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往2019-02-16 14:58
HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到2019-02-16 13:46
世界最美的書 竟然不是人寫的2019-02-16 21:38
拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖2019-02-17 08:21
周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度2019-02-17 00:33
今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻2019-02-17 00:00
女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少2019-02-16 15:08
「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析2019-02-16 19:21
毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討2019-02-17 00:33
輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海2019-02-17 10:08
雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌2019-02-16 14:26
下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度2019-02-16 18:14
不能超過競爭國！中油明汽油降0.1元、柴油漲0.4元2019-02-17 12:20
550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛2019-02-16 16:34
芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間2019-02-16 21:13
119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月2019-02-17 10:36
白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍2019-02-16 21:00
普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展2019-02-16 14:31
暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活2019-02-16 17:06
1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券2019-02-16 19:52
藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行2019-02-16 17:04
輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房2019-02-17 09:45
檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗2019-02-16 20:08
【心情點滴】黃珠玉／一對耳環2019-02-17 06:00
【夫妻之間】古家榕／一起說說話2019-02-17 06:00
愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統2019-02-16 18:12
萌翻天！北極熊寶寶首亮相 柏林動物園公布性別2019-02-17 12:20
九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成2019-02-16 14:56
政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗2019-02-16 17:33
「敷上面膜，立刻成佛」日本奈良推大佛面膜 佛系必買2019-02-17 12:11
留言