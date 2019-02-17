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影／國際油價變動大 本周國內汽油降1角、柴油漲4角

2019-02-17 13:32聯合報 記者陳筠青╱即時報導

中油宣布從2月18日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.1元，柴油每公升調漲0.4...
中油宣布從2月18日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.1元，柴油每公升調漲0.4元。圖／聯合報系資料照片
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受到沙烏地阿拉伯承諾擴大減產、委內瑞拉產量持續處於低檔等因素影響，國際油價上漲。中油公司依浮動油價機制計算，汽、柴油每公升原本應該分別調漲0.8元及0.4元，但因汽油價格應調金額已超過亞鄰競爭國最低價，柴油價格應調金額仍為亞鄰最低價，中油宣布從2月18日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.1元，柴油每公升調漲0.4元。

中油調整後的參考零售價格分別為：92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升25.1元。

受到沙烏地阿拉伯承諾擴大減產、委內瑞拉產量持續處於低檔等因素影響，國際油價上漲。...
受到沙烏地阿拉伯承諾擴大減產、委內瑞拉產量持續處於低檔等因素影響，國際油價上漲。但因國內汽油價格應調金額已超過亞鄰競爭國最低價，柴油價格應調金額仍為亞鄰最低價，中油宣布從2月18日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.1元，柴油每公升調漲0.4元。聯合新聞網
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油價中油委內瑞拉
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