這本書真好玩 60個機關讓你探索城市

2019-02-17 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



《城市探索大發現》內頁。圖／上誼提供 分享 facebook 今年慶祝成立40周年的信誼基金會，《城市探索大發現》是近年甚受歡迎的系列。信誼總編輯廖瑞文表示，這系列大開本的相關書籍，每頁都跨頁呈現主題，書頁上有各種機關，翻開、拉一下就顯現相關設備說明，趣味又深具知識性。

以《城市探索大發現》一書來說，涵蓋8個主題場景，包括交通工具、辦公大樓、地下管線、公園綠地、百貨公司、緊急救援、到街上逛逛、都市更新等，呈現城市的各種樣貌。全書超過55個活動式零件，學童這裡開開拉拉，就可發現新知識，是本可以玩的城市遊戲書。

像書中呈現百貨公司商品、超市農產琳瑯滿目，信誼基金會體驗長廖瑞文笑說，有些小朋友翻開書中貨架機關看農產生成過程，才知「蘋果不是從超市長出來的」；巧克力和麵包到底怎麼做成，服飾店裡的T恤又怎麼來，翻開書中機關也有生動說明。

地下捷運站、學校和體育館內部、辦公室、警察局和消防局裡的工作情況，還有地下水變成家中自來水的過程等，全書都詳細介紹。不少機關深具趣味，像書中呈現透明電梯，學童拉紙桿，就能讓電梯上上下下；還可拉機關，幫忙救護車通行。打開醫院每扇遮蔽的窗或門，還可看到醫院內部這邊在手術，那邊小寶寶誕生，也有溫馨探病情節。

相關系列還有《陸．海．空交通工具遊戲書》，是涵蓋11大主題的圖鑑遊戲書，從拆除工程、公路和鐵路旅行、緊急救援、海上交通到太空旅行，共有超過60個活動零件。《陸．海．空建築工程大集合》也有超過60個操作零件和解說，各種工程車來回穿梭，精緻呈現工地中的世界與建築工地現場。