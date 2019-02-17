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課綱原民議題落實教學現場 學者研發「教案產生器」

2019-02-17 11:54聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

12年國教新課綱中的原住民議題要如何落實？現場老師都具備足夠知識嗎？教育部國教署原住民族與少數族群及特殊教育組組長蔡志明表示，原住民族課程發展協作中心將盤整所有新課綱各階段、各領域跟原住民有關內容的整體向度，規畫出有哪些領域的老師，需要個別補足進行研習等增能。

蔡志明也說，近日教育部已與原民會、專家學者開會研議，初步方向是先委由學者專家設計教案，例如結合數位網路、動畫和動手作科學等方式，以部落在地文化推廣原住民族科學。另外，國教院也已經在規畫準備各科的原住民補充教材。

新課綱把許多教學主權還給第一線現場老師，教育部國教署也正想辦法重新訓練老師，帶領老師去了解課綱、運用課本和課本以外的材料融入教學。

蔡志明說，包括自然、社會等12年國教領綱跟都有跟原住民族相關的主題內涵，需要融入在一般學校的課程中，針對課程如何規畫，有找相關單位開會，初步方向是，在自然領域，會委由清華大學師資培育中心教授傅麗玉針對串接12年課綱各領綱（尤其是自然）跟原住民相關的部分，有個「教案產生器」，其中包括基本的課程模組，例如用動畫介紹阿美族的「巴拉告」。

蔡志明表示，原民會目前也有一些特色課程和人才庫，現在都已經在做課程推演，未來都會綜整、整體規畫。

教育部與原民會、專家學者研議如何落實國教新課綱中的原住民議題，初步方向是先委由學...
教育部與原民會、專家學者研議如何落實國教新課綱中的原住民議題，初步方向是先委由學者專家設計教案，例如結合數位網路、動畫和動手作科學等方式，以部落在地文化推廣原住民族科學。本報系資料照
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原住民課綱教育部
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