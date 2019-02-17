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12年國教課綱 深化原住民議題

2019-02-17 11:50聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

12年國教課綱將於8月上路，這次新課綱在族群平等、原住民教育上多有著墨，包括各領域課程不應有對原住民族的偏見歧視，特別在國中歷史台灣史，更首次在各斷代都有單獨列舉原住民族條目，另也探討土地正義、自治權、狩獵權等議題。

東華大學原住民族課程發展協作中心彙整出「12年國民基本教育課程綱要原住民族相關規範」，歸納出「課綱中的原住民」。

譬如，國語文領綱有關普高建議選文，不正面選列帶有不當文字（如「番」）或僅呈現單一族群史觀的建議選文；國中小普高社會領綱規定教科書內容「避免刻板印象、偏見、歧視與威權內容，文字敘寫不應落入單一族群觀點」，技高課綱也有避免出現族群偏見及歧視的相關規定。

東華大學原住民族課程發展協作中心計畫主持人陳張培倫表示，這次的課審委員規定要有原住民代表，課綱多很多原住民議題。多元文化面向上，國中小社會領域要求要介紹原住民族命名文化、傳統祭儀等，引導學生尊重生活周遭使用傳統命名的原住民同學，學習在各部落傳統祭儀做個有禮貌的客人。

陳張培倫舉例，在國中歷史台灣史，在各斷代都有單獨列舉原住民族條目，「這是以往歷史課程未曾有過的」，更導引學生認識各時期原住民族文化、土地空間受衝擊的情形，當代部分還要教授原住民族對統治政策的回應及權利復振行動。

「原住民最常抗議的事，主流社會卻不了解，因為以前課本不太教。」陳張培倫說，當代台灣原住民族權利訴求所涉及的常見重要議題，幾乎都明列於國中小社會領綱的學習內容。包括：土地權、部落諮商同意權、原住民族自治、狩獵權、族群平等相關法律與政策（包括原基法、原教法）等。新課綱改變，有利於未來社會公民理解，並有能力思索我國重大原住民族議題的解決方法。

社會領域高中加深加廣課程「探究與實作：歷史學探究」，還建議可選擇「探究澳洲、加拿大、紐西蘭或台灣的政治領袖向原住民族道歉的歷史淵源、內容及後續的政策。」

陳張培倫說，原住民族轉型正義的基礎知識，包括重新認識原住民族在這塊土地歷史上的傷痛遭遇，以及當代社會如何建構一套原住民族權利體系彌補歷史傷害，這兩類知識，都在此次課綱研定過程中，被巧妙地融入各科目中，主要是社會領域，「轉型正義不再只是空的概念」。

Palakaw─巴拉告傳統捕魚技藝工法。 圖／台中市原民會提供
Palakaw─巴拉告傳統捕魚技藝工法。 圖／台中市原民會提供
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原住民課綱轉型正義
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