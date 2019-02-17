蘇瓦那 用歌聲記錄自己與撒奇萊雅族的歷史

2019-02-17 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



CMO樂團創辦人蘇瓦那。圖／CMO提供 分享 facebook CMO樂團音樂總監蘇瓦那・恩木伊・奇拉雅善去年與CMO樂團獲最佳原住民語專輯後，即投入音樂劇場製作《薩奇萊亞美斯》，劇中音樂集結為最新個人新專輯《那希》。 該專輯去年年底數位發行，實體專輯今年1月25日上架，專輯首唱會昨晚在中山changee 舉行，頗受好評。

蘇瓦那不僅僅是阿美族歌手、音樂製作人、詞曲創作者、樂團音樂總監，也是劇場創作者人，在教會創作音樂劇多年，2013年起則以「音樂劇場」形式結合音樂、故事和影像，同時包辦編導與音樂創作、音樂設計，固定每年推出一檔音樂劇場製作。

2018年8月上演的音樂劇場《薩奇萊亞美斯》，同時擁有阿美族、撒奇萊雅族與荷蘭血統的蘇瓦那，將自身的故事與生命的磨難、失落、體悟，透過劇場呈現。《那希》則記錄了這場演出的音樂，以原聲帶概念重現當時舞台上的風華。

蘇瓦那曾說，他會想做《那希》，源於臥病在床時的一個夢，而那段時光是他生命中很重要、很衝擊的一段旅程，就如同《薩奇萊亞美斯》，記錄了撒奇萊雅族的歷史。「即便昏暗，我也想好好記錄下來，讓一切吿個段落。」

《那希》以日文「虛無」（Nashi）為名，用音樂揭露對世界的失望、迷惘、掙扎。生命終有時，在邁向死亡的未知虛無前，我們又能在轉瞬即逝的時日裡做些什麼？

像歌曲〈港口〉，像是呼喚著人們的回憶，搖動的鈴聲帶著魚鱗般的光亮，刺眼且奪目；〈末日〉的呼喊，直指人類是這世界最可怕的病；〈瘟疫〉則用緩慢的語調、明亮的二胡聲響侵蝕聽眾的耳朵。詳洽臉書粉專。