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119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月

2019-02-17 10:36聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

元宵節當天恰逢最大滿月，百年難得一見，下次要等到2081年。圖／台北市立天文館提...
元宵節當天恰逢最大滿月，百年難得一見，下次要等到2081年。圖／台北市立天文館提供
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今年元宵賞花燈，記得抬頭看119年來最大的元宵滿月。中央氣象局表示，今年元宵天氣溫暖，但北部及東半部當天雲量多，可能無緣賞月，中南部雲層偶爾透光，較有機會賞月。

氣象局天文站表示，今年元宵節晚上11時54分滿月，是本年度12次滿月中最大的滿月，比今年最小滿月9月14日的視直徑大了約13.8%。天文站說，喜歡拍照的民眾，可利用月亮仰角正低的時候，搭配喜歡的地物或地景規畫構圖。

天文站說，滿月嚴格定義是太陽、地球與月亮成一直線，不一定都落在農曆每月的15日，有時是14日、16日、17日，這次恰巧遇上元宵滿月。台北市立天文科學教育館說，這次是1900年至今最大的元宵滿月，錯過要等到2081年。

氣象局預報員林定宜表示，明天東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，早晚偏涼。華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫雨，中南部也有零星短暫雨。

林定宜表示，元宵節是未來一周最溫暖的一天，北部及東半部高溫27度、中南部可達31度。但東半部及大台北東側仍有局部雨，中南部則為多雲到晴的天氣。

林定宜說，周三水氣減少，僅北部及東半部有局部短暫雨；周四開始有鋒面通過台灣北部，水氣又變多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部零星陣雨。周六東北風增強，北部及東半部轉濕涼，中南部同樣有雨，天氣變化多端。

2019年2月月相圖。圖／翻攝自中央氣象局網站
2019年2月月相圖。圖／翻攝自中央氣象局網站
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氣象局元宵節
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