119年來最大元宵滿月！北部雲多、中南部有機會賞月

2019-02-17 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



元宵節當天恰逢最大滿月，百年難得一見，下次要等到2081年。圖／台北市立天文館提供 分享 facebook 今年元宵賞花燈，記得抬頭看119年來最大的元宵滿月。中央氣象局表示，今年元宵天氣溫暖，但北部及東半部當天雲量多，可能無緣賞月，中南部雲層偶爾透光，較有機會賞月。

氣象局天文站表示，今年元宵節晚上11時54分滿月，是本年度12次滿月中最大的滿月，比今年最小滿月9月14日的視直徑大了約13.8%。天文站說，喜歡拍照的民眾，可利用月亮仰角正低的時候，搭配喜歡的地物或地景規畫構圖。

天文站說，滿月嚴格定義是太陽、地球與月亮成一直線，不一定都落在農曆每月的15日，有時是14日、16日、17日，這次恰巧遇上元宵滿月。台北市立天文科學教育館說，這次是1900年至今最大的元宵滿月，錯過要等到2081年。

氣象局預報員林定宜表示，明天東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，早晚偏涼。華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫雨，中南部也有零星短暫雨。

林定宜表示，元宵節是未來一周最溫暖的一天，北部及東半部高溫27度、中南部可達31度。但東半部及大台北東側仍有局部雨，中南部則為多雲到晴的天氣。