親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海

2019-02-17 10:08聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

國內首位輪椅導遊黃欣儀，買下沙灘輪椅帶輪椅族玩水。圖／黃欣儀提供
國內首位輪椅導遊黃欣儀，買下沙灘輪椅帶輪椅族玩水。圖／黃欣儀提供
分享
輪椅族對海水可望不可及，因為輪椅一碰到沙灘，前輪就會陷入沙堆，使乘坐者傾斜倒地。台灣首位輪椅導遊黃欣儀，找到台灣外銷歐美的沙灘輪椅，能行走沙灘、也能浮在海面，讓出生50年來第一次接觸海水的小兒麻痺患者興奮又激動。

黃欣儀現年46歲，27歲時因紅斑性狼瘡坐上輪椅，此後近20年沒碰過海水。她說，有一次看到福隆沙雕季新聞，勾起對海水的懷念，興沖沖開車到福隆，卻想起曾坐輪椅跌在沙灘上的經驗，最後她不敢穿越沙灘，只能遠遠望著沙雕，請看護拍照回來給她看。

後來黃欣儀找到一種沙灘輪椅，以躺椅、輪子及浮筒組成，買下兩台帶輪椅族旅遊，團中有人因小兒麻痺出生50年沒碰過海水，也有人坐輪椅遠離海邊20年。她說，每個人坐上沙灘輪椅時都很緊張，一直問海水多深，但大家身體首度泡入海水後，臉上立刻浮現開心表情，是她最難忘的帶團經驗。

沙灘輪椅不僅能讓輪椅族下海玩水，還能上山賞雪，現在福隆、屏東大鵬灣、基隆和平島都可租借沙灘輪椅。黃欣儀說，這些沙灘輪椅明明是台灣生產，國內以前卻從未使用，相較國外對身障者抱持開放態度，國內則常以安全疑慮對各種要求打回票。

黃欣儀說，民眾對輪椅族認識不多，例如觀景台角度都設計給雙腳站立的人使用，鮮少思考從輪椅高度望出去的風景為何。許多餐廳自稱有無障礙廁所及相關設施，到現場才發現不適合使用。

她說，盼輪椅族常參加團體出遊，靠團體力量向外界展示輪椅族需求，督促相關單位不斷改善，若每次都只有一兩個人出遊，外界不會把他們的不方便當一回事。

國內首位輪椅導遊黃欣儀（右三）。圖／黃欣儀提供
國內首位輪椅導遊黃欣儀（右三）。圖／黃欣儀提供
分享

沙灘福隆小兒麻痺
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房

2019-02-17 09:45

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

看這位編舞家 把馬勒第七變更圓滿

2019-02-17 10:15

楊元碩單簧管獨奏會 從古典奏到當代

2019-02-17 10:00

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

預立醫療諮詢 門診排到4月

2019-02-16 23:21

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

爸爸怒曬兒子偷吃步作文 眾人齊聲爆笑：看到後面有聲音

2019-02-16 20:00

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

情人節放閃不夠！飯店情人月 浪漫滿月

2019-02-16 13:54

新葡苑「蔥月」 陝西手工麵酸辣有嚼勁

2019-02-16 13:49

瓦城新品牌 泰、新、馬、越菜一桌搞定

2019-02-16 13:44

芬普尼蛋流通逾半月 防檢局坦言過久

2019-02-16 13:32

醫院副院長 今年有望首見女護理師

2019-02-16 13:30

催生特色公園 特公盟下一步推體適能發展

2019-02-16 13:17

全台特色公園 夢幻滑梯稱霸孩子王

2019-02-16 13:16

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18

他見「年糕發霉」慘況嚇瘋 網竟不意外：從小吃到大

2019-02-16 12:00
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

醫院管理要「接地氣」 陳時中：副院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻

2019-02-17 00:00

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

影／8警犬轉職「檢疫犬」 將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

醫院副院長 今年有望首見女護理師

2019-02-16 13:30

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

【心情點滴】黃珠玉／一對耳環

2019-02-17 06:00

【夫妻之間】古家榕／一起說說話

2019-02-17 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top