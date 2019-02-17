輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海

2019-02-17 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國內首位輪椅導遊黃欣儀，買下沙灘輪椅帶輪椅族玩水。圖／黃欣儀提供 分享 facebook 輪椅族對海水可望不可及，因為輪椅一碰到沙灘，前輪就會陷入沙堆，使乘坐者傾斜倒地。台灣首位輪椅導遊黃欣儀，找到台灣外銷歐美的沙灘輪椅，能行走沙灘、也能浮在海面，讓出生50年來第一次接觸海水的小兒麻痺患者興奮又激動。

黃欣儀現年46歲，27歲時因紅斑性狼瘡坐上輪椅，此後近20年沒碰過海水。她說，有一次看到福隆沙雕季新聞，勾起對海水的懷念，興沖沖開車到福隆，卻想起曾坐輪椅跌在沙灘上的經驗，最後她不敢穿越沙灘，只能遠遠望著沙雕，請看護拍照回來給她看。

後來黃欣儀找到一種沙灘輪椅，以躺椅、輪子及浮筒組成，買下兩台帶輪椅族旅遊，團中有人因小兒麻痺出生50年沒碰過海水，也有人坐輪椅遠離海邊20年。她說，每個人坐上沙灘輪椅時都很緊張，一直問海水多深，但大家身體首度泡入海水後，臉上立刻浮現開心表情，是她最難忘的帶團經驗。

沙灘輪椅不僅能讓輪椅族下海玩水，還能上山賞雪，現在福隆、屏東大鵬灣、基隆和平島都可租借沙灘輪椅。黃欣儀說，這些沙灘輪椅明明是台灣生產，國內以前卻從未使用，相較國外對身障者抱持開放態度，國內則常以安全疑慮對各種要求打回票。

黃欣儀說，民眾對輪椅族認識不多，例如觀景台角度都設計給雙腳站立的人使用，鮮少思考從輪椅高度望出去的風景為何。許多餐廳自稱有無障礙廁所及相關設施，到現場才發現不適合使用。