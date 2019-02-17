輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房

2019-02-17 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



國內第一位輪椅導遊黃欣儀。記者吳姿賢／攝影 分享 facebook 台灣邁入高齡社會，許多長者倚賴輪椅行動，無障礙旅遊環境亟待改善。國內第一位輪椅導遊黃欣儀指出，無障礙旅遊最大問題是旅館無障礙客房太少，許多輪椅族將過夜旅行視為畏途，只敢參加一日遊。

2012年國際漸凍人病友大會在台北召開，大會主席一行人入住某家五星級飯店，500多間客房中卻只有2間無障礙客房，外界批評觀光形象受損。後來內政部修改建築技術規則，旅館客房數16間至100間應設一間無障礙客房，之後每增100間客房須再設一間無障礙客房。

黃欣儀說，澳門跟日本旅館最多有20間無障礙客房，國內旅館最多8至9間，但大部分旅館僅設1至2間，只能同時供應2至4位輪椅族使用，不利團體出遊。

黃欣儀舉例，一次出團約16位輪椅族，若每人都住無障礙房，等於要8間，簡直是天方夜譚，只能請身體較靈活的團員將就一般房，但這又失去無障礙旅遊初衷；團員若因住一般房有不好經驗，恐又降低他們未來出遊意願。

她說，台灣風景區無障礙設計愈來愈好，但住宿始終是無障礙旅遊最大問題，台灣若投入資源，可吸引全世界更多輪椅族及銀髮族旅遊。她建議，將身障者視為社會整體的一員對待，從通用設計著手，例如每個客房都設計成通用客房，輪椅族、銀髮族、親子家庭都可使用。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，很多旅館只有一間無障礙客房，達到法規門檻就不願多設，但一名銀髮族或輪椅族可帶來更多朋友入住，有商業潛力，可從市場需求引導業者增設無障礙客房。

張錫聰說，觀光局推動通用設計，風景區及觀光旅館都要讓身障或非身障者友善使用，現在每年辦理風景區通用競賽，鼓勵學校開課，培訓建築系學生進入業界前就融入通用概念。