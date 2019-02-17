親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

韓國瑜開鍘 高市府男課長性騷擾調非主管

輪椅族旅遊想過夜 卻找無旅館無障礙客房

2019-02-17 09:45聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

國內第一位輪椅導遊黃欣儀。記者吳姿賢／攝影
國內第一位輪椅導遊黃欣儀。記者吳姿賢／攝影
分享
台灣邁入高齡社會，許多長者倚賴輪椅行動，無障礙旅遊環境亟待改善。國內第一位輪椅導遊黃欣儀指出，無障礙旅遊最大問題是旅館無障礙客房太少，許多輪椅族將過夜旅行視為畏途，只敢參加一日遊。

2012年國際漸凍人病友大會在台北召開，大會主席一行人入住某家五星級飯店，500多間客房中卻只有2間無障礙客房，外界批評觀光形象受損。後來內政部修改建築技術規則，旅館客房數16間至100間應設一間無障礙客房，之後每增100間客房須再設一間無障礙客房。

黃欣儀說，澳門跟日本旅館最多有20間無障礙客房，國內旅館最多8至9間，但大部分旅館僅設1至2間，只能同時供應2至4位輪椅族使用，不利團體出遊。

黃欣儀舉例，一次出團約16位輪椅族，若每人都住無障礙房，等於要8間，簡直是天方夜譚，只能請身體較靈活的團員將就一般房，但這又失去無障礙旅遊初衷；團員若因住一般房有不好經驗，恐又降低他們未來出遊意願。

她說，台灣風景區無障礙設計愈來愈好，但住宿始終是無障礙旅遊最大問題，台灣若投入資源，可吸引全世界更多輪椅族及銀髮族旅遊。她建議，將身障者視為社會整體的一員對待，從通用設計著手，例如每個客房都設計成通用客房，輪椅族、銀髮族、親子家庭都可使用。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，很多旅館只有一間無障礙客房，達到法規門檻就不願多設，但一名銀髮族或輪椅族可帶來更多朋友入住，有商業潛力，可從市場需求引導業者增設無障礙客房。

張錫聰說，觀光局推動通用設計，風景區及觀光旅館都要讓身障或非身障者友善使用，現在每年辦理風景區通用競賽，鼓勵學校開課，培訓建築系學生進入業界前就融入通用概念。

旅館商業同業公會全聯會理事長張榮南表示，目前接待無障礙團客，鄰近旅館都採資源共享模式，每家旅館各自接待二至四人；或同時入住同一家旅館，但輪流使用無障礙房間的浴室。不少旅館也會免費升級，提供較大房間給輪椅族使用。

輪椅族團體出遊，很難找到足夠的無障礙客房。圖／黃欣儀提供
輪椅族團體出遊，很難找到足夠的無障礙客房。圖／黃欣儀提供
分享

通用設計身障者銀髮族
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

輪椅過沙灘就倒 他靠沙灘輪椅50年來第一次碰到海

2019-02-17 10:08

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

看這位編舞家 把馬勒第七變更圓滿

2019-02-17 10:15

楊元碩單簧管獨奏會 從古典奏到當代

2019-02-17 10:00

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

預立醫療諮詢 門診排到4月

2019-02-16 23:21

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

爸爸怒曬兒子偷吃步作文 眾人齊聲爆笑：看到後面有聲音

2019-02-16 20:00

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

情人節放閃不夠！飯店情人月 浪漫滿月

2019-02-16 13:54

新葡苑「蔥月」 陝西手工麵酸辣有嚼勁

2019-02-16 13:49

瓦城新品牌 泰、新、馬、越菜一桌搞定

2019-02-16 13:44

芬普尼蛋流通逾半月 防檢局坦言過久

2019-02-16 13:32

醫院副院長 今年有望首見女護理師

2019-02-16 13:30

催生特色公園 特公盟下一步推體適能發展

2019-02-16 13:17

全台特色公園 夢幻滑梯稱霸孩子王

2019-02-16 13:16

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18

他見「年糕發霉」慘況嚇瘋 網竟不意外：從小吃到大

2019-02-16 12:00
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／天蠍面試運、考試運佳 雙魚工作有額外加給

2019-02-17 00:00

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

花23億推發票無紙化 仍超過8成列印證明聯

2019-02-17 06:17

醫院管理要「接地氣」 陳時中：副院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23

今日星座運勢／水瓶安排學習收穫多 財運暢通無阻

2019-02-17 00:00

毒蛋快吃完才爆有問題 農委會檢討

2019-02-17 00:33

拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

周二元宵好天氣 白天高溫恐飆30度

2019-02-17 00:33

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

影／8警犬轉職「檢疫犬」 將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

醫院副院長 今年有望首見女護理師

2019-02-16 13:30

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

【心情點滴】黃珠玉／一對耳環

2019-02-17 06:00

【夫妻之間】古家榕／一起說說話

2019-02-17 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top