還記得小學「向前看齊」？這動作有助全身氣血循環

2019-02-17 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



有些簡單動作可有效帶動全身氣血循環，舉例來說，類似小學生「向前看齊」的動作，接著雙手合掌、雙腳約與肩同寬，面部維持朝向前，開始微微扭腰擺動，此時雙掌會隨著身體擺動而前後摩擦。圖／本報資料照片 分享 facebook 手腳冰冷的人，冬季宜多進補？三軍總醫院中醫部主治醫師黃怡嘉指出，許多人在冷冷冬季以薑母鴨、羊肉爐滋補，不過這並不適合所有人。

黃怡嘉指出，有些人兩種體質相夾雜，手腳雖冰冷、體內卻燥熱，像是同時怕熱、糞便乾硬、口乾舌燥、嘴巴破等，這類病人過度溫補反會讓燥熱體質加重。另外，有免疫性疾病的病人，如紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎、病毒性肝炎病人也不宜吃補，否則可能讓免疫力突然猛烈提升，使疾病惡化。

怕冷、四肢末梢容易凍成冰棒的人多屬陽虛體質，也就是陽氣不足，這常常源於缺乏運動鍛鍊或是過於勞累，以致心肺功能差，難以將陽氣自心肺輸送到全身。另外，經常攝取寒涼食物、冷飲，會抑制身體循環與腸胃消化吸收，腸胃氣不足也影響心肺氣不足，一遇冷身體循環效率更低落。

因此，改善怕冷的根本之道還是得回歸生活形態調整，包括增加運動量、避免過於操勞、睡眠充足，減少食用寒涼食物等。

平時可在食物烹調時加點蔥、薑、蒜，辣椒雖有生熱、發散作用，但因刺激性較高，比較不適合多吃。另可補充生薑桂圓紅棗茶，生薑能溫暖脾胃，並能向外發散、讓氣往體表分布；桂圓有加強心臟血管之效，能補氣血、通經絡；紅棗則營養滋補。這些對所有人都適用。

有些簡單動作可有效帶動全身氣血循環，舉例來說，類似小學生「向前看齊」的動作，接著雙手合掌、雙腳約與肩同寬；面部維持朝向前，開始微微扭腰擺動，此時雙掌會隨著身體擺動而前後摩擦。這個動作可帶動足太陽膀胱經，這是全身最主要的經絡，也是陽氣運行的重要經絡，約莫摩擦七七四十九次就能讓雙掌發熱，可接著以掌心溫熱眼眶與臉頰。