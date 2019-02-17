拒當冷底女孩 這6個部位一定要保暖

2019-02-17 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



醫師指出，對於「冷底」民眾來說，最怕突如其來的冷風灌頂以及頸部、後腦杓，事實上，人體有六個怕冷、需要保暖的重要部位，頸部名列第一。圖／本報資料照片 分享 facebook 許多女生都有手腳冰冷的困擾，40多歲的雅惠從小就知道自己體質是「冷底」，對於冷有著異常的敏感，遇到冷空氣就會打噴嚏、流鼻水，怕冷氣冷風吹到頭頸、後腦杓，甚至冬天裡手一摸到鐵門，寒意直竄掌心，猛打鼻涕。

好幾次跟朋友吃飯，約在餐廳，剛好坐在冷氣出風口，才剛上第一道菜，整個人就渾身不對勁，臉色發白、頭暈頭痛，直想嘔吐。朋友趕緊陪她搭計程車至急診室，打了點滴，用了止吐藥物，躺上幾個小時，才逐漸好轉。

台北慈濟醫院中醫科主任陳建霖指出，對於「冷底」民眾來說，最怕突如其來的冷風灌頂以及頸部、後腦杓，事實上，人體有六個怕冷、需要保暖的重要部位，頸部名列第一。

頸部保暖 名列第一

頸部有風池穴、風門穴和風府穴等三大穴位，是寒邪最易入侵的門戶，陳建霖建議，脖子一定要保暖，特別留意不要吹風，天冷時，以圍巾、脖圍來擋住風寒。

對於這一點，中西醫意見一致，台大北護分院院長黃國晉指出，臉部、頸部、後腦杓為人體血液循環最快的地方，散熱速度也快，容易受到溫度變化的影響，因此，冬天保暖的首要關鍵就是頭部，建議戴上帽子、圍巾、耳套以及口罩。

肩膀受寒 易痠痛

至於中醫學理上，第二個需要保暖的部位是肩膀，陳建霖說，如果肩膀受了寒氣，容易產生痠痛，建議肩膀千萬不要外露受寒，睡覺時，將被子蓋住肩膀，維持溫暖。

背部受寒 易經痛、腰痛

第三則是背部，背部主身體的陽氣，將陽氣輸送到身體各部位、溫經散寒的重要部位。一旦受寒，肺部容易虛弱，引發咳嗽及各種頸椎疾病，月經還可能失調，以致經痛、腰痛。

陳建霖說，許多風寒疾病往往是從背部開始，因此，冬季天冷時，最好搭件披風，或穿著背心，以加強背部保暖，守住體內陽氣，有效避免寒氣入侵身體。

肚臍受寒 易腹瀉

第四個不能受寒的部位是肚臍，陳建霖說，肚臍受寒時，容易腹瀉，產生腸胃問題。

膝蓋、腳底 保溫性差

第五個部位是膝蓋，受寒的膝蓋變得僵硬痠痛，女生穿裙子，露出膝蓋，就容易受寒，建議隨時以衣物及毯子保護膝蓋。

第六個部位是腳底，陳建霖指出，腳底離心臟最遠，為人體循環的最末端，許多穴位聚集在此，保溫性差，一旦受寒氣侵襲，很容易導致血液循環不佳。

對此，黃國晉指出，手腳屬於四肢末端，血液循環較差，如果血液循環較差，甚至動脈硬化，就容易手腳冰冷，即使蓋上棉被，也還是冷到睡不好，建議穿上保暖厚襪，高雄市長韓國瑜的養生之道「穿襪睡覺」，確有幾分道理。

陳建霖指出，許多疾病源頭為寒氣入侵體內，唯有做好保暖，才可避免因受寒而產生的疾病。如果能夠保暖六大部位，就能強化身體機能，遠離頭痛、手腳冰冷。

黃國晉提醒，上了年紀的人對於溫度變化的敏感度變差，如果又不愛運動，常坐著不動，血液循環越來越差，又未沒有注意保暖，身體容易缺氧，增加腦中風、心肌梗塞等風險，因此，更應重視保暖。

冬天保暖小叮嚀

1.天冷時，以帽子、圍巾、脖圍、口罩來擋住風寒。

2.睡覺時，被子應蓋住肩膀。

3.天冷時搭件披風，或穿背心，加強背部保暖。

4.穿好衣服，蓋好被子，避免肚臍受寒。

5.女生如穿短裙，應以外套、毯子護住膝蓋。

6.腳底避免直接接觸冰涼地面，睡前以熱水泡腳，睡覺時穿襪子。

7.自覺頭部頸部著涼，可用吹風機、暖暖袋讓頸部、後腦杓暖和，減少不適症狀。