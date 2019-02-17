吳德榮：北台灣今陰涼微冷 最低溫13度

2019-02-17 06:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天北台灣整天陰涼微冷，明天至周四氣溫回升，周五又有另一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

吳德榮表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天受東北季風影響，北海岸、北部山區及東半部有局部雨，台北鄰近山區有飄局部小雨的機率；北台灣整天陰涼微冷，對中南部影響小；北部氣溫15至19度（空曠地區最低溫約13度）、中部16至25度、南部17至29度、東部17至26度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至周四氣溫回升，又轉為舒適至微熱的天氣。明天北海岸及東半部仍有局部短暫雨；周二至周四水氣增多，山區有局部短暫雨的機率，中南部清晨及金、馬容易起霧。周五、六另一波東北季風南下，迎風面北部及東半部轉為局部雨，冷空氣亦偏弱，北台灣再轉濕涼，對背風面中南部地區影響不大。

中央氣象局對雙北及基隆市發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，今天東北季風增強，北部及宜蘭較涼，氣溫約15至20度，中南部高溫仍有25至30度，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部雨勢。

氣象局說，明天東北季風影響，北部低溫15、16度，其他地方夜間、清晨也有17至20度的低溫，桃園以北整天氣溫15至18度感覺偏涼，竹苗、宜花高溫19至23度，中南部及台東高溫仍有25至30度，中南部日夜溫差大；北部、東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。