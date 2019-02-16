親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

他60元買棒球卡驚「全球剩2張」 還有人出上億求他賣

芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

衛福部食藥署昨日公布上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分...
衛福部食藥署昨日公布上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分別超過容許值0.01ppm的3倍、4倍與6倍。示意圖與新聞無關。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
分享
蛋荒之際又爆雞蛋檢出農藥芬普尼超標，從採檢到報告出爐、下架近20天，46萬顆蛋流向雙北，最後僅下架7.5萬顆。農委會指出，將檢討節慶或放假時，如何縮短檢驗時間並即時發布。衛福部食藥署則表示，接獲訊息便立即追查流向並下架，民眾若均衡飲食，風險應在合理範圍內。

從年前開始，不少民眾買蛋時發現超市蛋架空空，要走好幾家才能買到雞蛋。現在又有雞蛋檢出芬普尼超標，是否使蛋品供應雪上加霜？農委會強調，此次芬普尼蛋為單一事件，對蛋品供應影響不大，現階段已啟動「補蛋計畫」，預計4月國內蛋品供應將恢復正常。

農委會進行「雞蛋抽樣監測計畫」，上月25日抽驗彰化順弘牧場蛋品，檢驗報告應於7天內出爐，卻至本月12日才通知衛政單位緊急下架。農委會防檢局長馮海東表示，該計畫並非抽驗雞蛋品質，因此未要求檢驗報告出爐的時間，加上採檢恰好在農曆年前，也有影響，未來將針對雞蛋、乳製品，加快檢驗時間。

馮海東說，過去芬普尼蛋事件，只檢驗單一成分，結果最快可以在24小時出爐，但動物用藥檢驗項目多，如球蟲、抗生素等，最快要7天，未來希望檢驗速度再加快。

有蛋農批評政府發布芬普尼蛋訊息造成恐慌，馮海東說，芬普尼本來就不能使用在蛋雞上，有些國家要求雞蛋根本不得檢出芬普尼，即機器極限值0.005ppm，台灣經計算訂出0.01ppm，在一般環境汙染及飼料使用農藥的狀況下，蛋雞就算吃到含芬普尼飼料，最多也不該超標，超標必須開罰。

農委會畜產處副處長王忠恕說，國內雞蛋缺貨，不因芬普尼蛋受影響，目前已從國外進口雞蛋，估計3月中旬前會進口400多萬顆，優先供應國內食品業者，國內自產雞蛋則供給一般消費者。王忠恕說，蛋荒問題前，國內1天產2千萬顆雞蛋，近期1天可產近1,900萬顆，慢慢補足缺口，粗估到4月恢復正常供應。

衛福部食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，衛政單位負責市場稽查，去年度抽驗市面502件蛋品芬普尼殘留容許量，全數合格。關於芬普尼超標雞蛋的安全風險評估，鄭維智表示，只要均衡飲食，風險可在合理範圍內，食藥署接獲農委會資訊後，立即啟動查清流向 ，並封存庫存，問題蛋不會再流入市面。

雞蛋芬普尼農委會
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

檢視疲勞航班 民航局9月邀國外航空公司分享經驗

2019-02-16 20:08

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00

爸爸怒曬兒子偷吃步作文 眾人齊聲爆笑：看到後面有聲音

2019-02-16 20:00

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

政大EMBA校友會講座 丁松青談用藝術讓台灣更美麗

2019-02-16 17:33

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

情人節放閃不夠！飯店情人月 浪漫滿月

2019-02-16 13:54

新葡苑「蔥月」 陝西手工麵酸辣有嚼勁

2019-02-16 13:49

瓦城新品牌 泰、新、馬、越菜一桌搞定

2019-02-16 13:44

芬普尼蛋流通逾半月 防檢局坦言過久

2019-02-16 13:32

醫院副院長 今年有望首見女護理師

2019-02-16 13:30

催生特色公園 特公盟下一步推體適能發展

2019-02-16 13:17

全台特色公園 夢幻滑梯稱霸孩子王

2019-02-16 13:16

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18

他見「年糕發霉」慘況嚇瘋 網竟不意外：從小吃到大

2019-02-16 12:00

醫院管理要「接地氣」 陳時中：副院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

影／8警犬轉職「檢疫犬」 將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

東北季風增強 北台灣今高溫不到20度

2019-02-16 10:50

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不影響台灣

2019-02-16 08:00

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

健康你我他／跟著媽祖走 練出精氣神

2019-02-15 23:56

生物相似藥時代來臨 穩定性堪憂

2019-02-15 23:54
看更多

熱門文章

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

今日星座運勢／巨蟹適合與朋友談心 事業衝勁十足

2019-02-16 00:00

醫院管理要「接地氣」 陳時中：副院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

生理時鐘自有規則 專家建議別一起床就喝咖啡

2019-02-16 17:45

HOLA冬出清3折起！「搶敗清單」出爐 這幾款買到賺到

2019-02-16 13:46

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

【生命終站】藍雲／豬頭獻祭與孝心

2019-02-16 06:00

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

【生活的風景】王景新／乖乖

2019-02-16 06:00

越南肉品首驗出非洲豬瘟 行李全面檢查

2019-02-16 00:04

金色小風鈴染黃貓空！千坪「魯冰花海」正盛開

2019-02-16 18:37

女神卡卡變優雅？內衣外穿妖豔性感還是不能少

2019-02-16 15:08

普希金畫展 蔡萬才夫人在女兒陪同下來看展

2019-02-16 14:31

【生活點滴】晴竹／汲水泵浦

2019-02-16 06:00

日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58

吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16

下週二元宵節大熱天！北部26度 中南部飆出30度

2019-02-16 18:14

「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21

暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06

藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04

影／8警犬轉職「檢疫犬」 將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

550元入手新鞋 SOGO、京站女鞋折扣有夠猛

2019-02-16 16:34

世界最美的書 竟然不是人寫的

2019-02-16 21:38

兒童免費健檢 救了男嬰一命

2019-02-15 23:48

九蛙像現身別緊張 水利署：日月潭水庫蓄水量仍近9成

2019-02-16 14:56

愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12

環保時尚不可或缺！W10保溫杯新品上市

2019-02-16 08:30

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

1週吃6次！106位鐵粉獲「爭鮮黑卡」+2千餐券

2019-02-16 19:52

白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top