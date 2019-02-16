芬普尼蛋下肚報告才出爐 主管單位允諾縮短檢驗時間

2019-02-16 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



衛福部食藥署昨日公布上月25日農政單位於彰化縣「順弘牧場」驗的3件雞蛋，芬普尼分別超過容許值0.01ppm的3倍、4倍與6倍。示意圖與新聞無關。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 蛋荒之際又爆雞蛋檢出農藥芬普尼超標，從採檢到報告出爐、下架近20天，46萬顆蛋流向雙北，最後僅下架7.5萬顆。農委會指出，將檢討節慶或放假時，如何縮短檢驗時間並即時發布。衛福部食藥署則表示，接獲訊息便立即追查流向並下架，民眾若均衡飲食，風險應在合理範圍內。

從年前開始，不少民眾買蛋時發現超市蛋架空空，要走好幾家才能買到雞蛋。現在又有雞蛋檢出芬普尼超標，是否使蛋品供應雪上加霜？農委會強調，此次芬普尼蛋為單一事件，對蛋品供應影響不大，現階段已啟動「補蛋計畫」，預計4月國內蛋品供應將恢復正常。

農委會進行「雞蛋抽樣監測計畫」，上月25日抽驗彰化順弘牧場蛋品，檢驗報告應於7天內出爐，卻至本月12日才通知衛政單位緊急下架。農委會防檢局長馮海東表示，該計畫並非抽驗雞蛋品質，因此未要求檢驗報告出爐的時間，加上採檢恰好在農曆年前，也有影響，未來將針對雞蛋、乳製品，加快檢驗時間。

馮海東說，過去芬普尼蛋事件，只檢驗單一成分，結果最快可以在24小時出爐，但動物用藥檢驗項目多，如球蟲、抗生素等，最快要7天，未來希望檢驗速度再加快。

有蛋農批評政府發布芬普尼蛋訊息造成恐慌，馮海東說，芬普尼本來就不能使用在蛋雞上，有些國家要求雞蛋根本不得檢出芬普尼，即機器極限值0.005ppm，台灣經計算訂出0.01ppm，在一般環境汙染及飼料使用農藥的狀況下，蛋雞就算吃到含芬普尼飼料，最多也不該超標，超標必須開罰。

農委會畜產處副處長王忠恕說，國內雞蛋缺貨，不因芬普尼蛋受影響，目前已從國外進口雞蛋，估計3月中旬前會進口400多萬顆，優先供應國內食品業者，國內自產雞蛋則供給一般消費者。王忠恕說，蛋荒問題前，國內1天產2千萬顆雞蛋，近期1天可產近1,900萬顆，慢慢補足缺口，粗估到4月恢復正常供應。

衛福部食藥署北區管理中心副主任鄭維智說，衛政單位負責市場稽查，去年度抽驗市面502件蛋品芬普尼殘留容許量，全數合格。關於芬普尼超標雞蛋的安全風險評估，鄭維智表示，只要均衡飲食，風險可在合理範圍內，食藥署接獲農委會資訊後，立即啟動查清流向 ，並封存庫存，問題蛋不會再流入市面。