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白先勇發表散文集 帶著父親的靈在大陸走一遍

2019-02-16 21:00聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「我帶著父親的靈，在大陸再走一遍他走過的足跡。」作家白先勇今在台北國際書展發表散文集「八千里路雲和月」，這是白先勇繼二○○二年的「樹猶如此」，睽違十七年再出散文集。「樹猶如此」懷念摯友，「八千里路雲和月」則是追憶父親。

談到書名，白先勇表示，父親白崇禧在對日抗戰期間，常教白家孩子唱岳飛的「滿江紅」。 2012年白先勇在兩岸三地同時出版「父親與民國」，應大陸各處之邀展開「八千里路」巡迴演講的旅途，走訪了十二個大城。

「這些城市，與父親當年戎馬生涯，息息相關，我的旅程也等於在追尋父親當年歷史的足跡。」白崇禧18歲參加武昌起義、見證民國誕生；領軍參與北伐、對日抗戰與國共戰爭，最後逝於台灣。白先勇表示，這十二座城市包括武漢、重慶、瀋陽、西安，都是父親戎馬生涯中的重要據點，他在書中寫下代替父親重返「八千里路」的心情點滴。

國共內戰開始時，國軍與共軍的數量是500萬比100多萬。短短四年不到，國軍卻全軍崩潰。白先勇表示，父親生前論及國軍戰敗，最關鍵一役是1946年東北的四平街會戰。此戰白崇禧親自督戰打敗林彪，林彪往哈爾濱撒退，白主張趁勝追擊，蔣中正卻貿然下令停戰。若當時一舉殲滅林彪殘軍，東北可能從此穩定，國共內戰會完全改觀。

白崇禧生前每次提起四平一役，總是扼腕頓足。白先勇說，這次他受邀到瀋陽演講，走訪中國人民銀行長春支行。1948年林彪攻進長春，國民軍便是死守此地。他代替父親重返此地，看到「大家都在數鈔票」，心中感慨萬千。

畫家奚淞是白先勇多年好友，形容白先勇有「孤兒情結」。他表示，白先勇七歲得了肺病，有四年時間被孤立在病榻之中，只能用一雙眼睛看戰爭的滄桑，對世界有一種「飢渴的探求」。初識時他問白先勇將來最大的理想是什麼，他的答案是「孤兒院院長」 ，因為他「希望包容世界上所有孤單的人。」

作家白先勇在台北國際書展暢談最新散文集「八千里路雲和月」。圖/台北書展基金會提供
作家白先勇在台北國際書展暢談最新散文集「八千里路雲和月」。圖/台北書展基金會提供
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白先勇(右)和奚淞相識超過五十年，難得同台暢談兩人相識過程。圖/台北書展基金會提...
白先勇(右)和奚淞相識超過五十年，難得同台暢談兩人相識過程。圖/台北書展基金會提供
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