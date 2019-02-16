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吃這48種藥物 千萬別碰葡萄柚

2019-02-16 19:59聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

藥袋上寫著「勿與葡萄柚併服」，別不當一回事，包括葡萄柚在內的部分柑橘類水果，至少會使五十幾種藥物的效果降低，葡萄柚中含有一種會干擾小腸中酶的化合物，它可以分解近一半的藥物，影響身體的吸收，導致藥效過強或不足。特別是如果你正在服用高血壓藥物、控制心律、降低膽固醇的他汀（Statin）類藥物等。

交互作用的程度可能不同，取決於個人體質、藥物以及攝取的葡萄柚（汁）份量多寡。

   

最常見的是，葡萄柚汁導致更多藥物成分進入血液。例如，如果你喝了很多葡萄柚汁並服用他汀類藥物，過多的藥物會釋放到血液中，需要更長時間代謝。血液中的高劑量會增加肝臟和肌肉損傷風險，並可能導致腎功能衰竭。

   

葡萄柚含有一種叫做呋喃香豆素的化合物，可以抑制小腸中一種重要的酶（CYP3A4），這種酶可以分解近一半的藥物。當CYP3A4的功能被阻斷，更多藥物進入血流並停留在體內更長時間，而不是被分解。腸道中CYP3A4酶的量因人而異。有些人有很多，有些人只有一點點。因此，即使服用相同的藥物，葡萄柚汁也可能對人有不同的影響。

   

只要一杯葡萄柚汁，就會減少腸道酶的產生，這種酶可以調節吸收率達47%。呋喃香豆素需要一段時間才能從身體系統排除，因此24小時後的影響仍然明顯。常用來製作橘子果醬的苦橙（seville oranges）    、柚子、橘柚（橘子和葡萄柚雜交的品種），通常具有和葡萄柚相同的效果，也應避免食用。

   

呋喃香豆素不存在於各種甜橙中，例如臍橙（Navel orange）或晚崙西亞橙（台灣稱香丁，Valencia    orange）等，這些是您想吃柑橘類的替代選擇。

   

葡萄柚有雙向作用，除了上述阻止代謝，也會有相反作用，減少血液中的藥物量。例如，常用於過敏的抗組織胺「艾來」（    Fexofenadine），葡萄柚會減少其進入血液，降低藥物的效力。這種相反的效果是由葡萄柚汁影響體內特定蛋白質（稱為藥物轉運蛋白酶）引起的。

※正在服用這些藥，別吃葡萄柚

●Budesonide corticosteroids （COPD吸入型類固醇）

●癌症用藥

Crizotinib （截剋瘤／非小細胞肺癌

Dasatinib　（柏萊膜衣錠／白血病）

Erlotinib （得舒緩膜衣錠／非小細胞肺癌）

Everolimus　（癌伏妥／乳癌

Lapatinib　（泰嘉錠／乳癌）

Nilotinib　（泰息安／慢性骨髓性白血病）

Pazopanib　（福退癌／晚期腎細胞癌）

Sunitinib　（紓癌特／腎細胞癌等）

Vandetanib　（ 佳瑞莎 ／甲狀腺癌）

Vemurafenib　（日沛樂／黑色素瘤）

●他汀類藥物

Atorvastatin（立普妥）

Simvastatin（素果）

●心血管用藥

Amiodarone（臟得樂）

Apixaban（艾必克凝）

Clopidogrel（保栓通）

Dronedarone（脈泰克）

Eplerenone（迎甦心）

Felodipine（普心寧）

Nifedipine（冠達悅歐樂）

Quinidine（華尼丁／瘧疾用藥）

Rivaroxaban（拜瑞妥）

Ticagrelor（百無凝）

憂鬱症與神經系統用藥

Oral alfentanil（無口服劑型）

Buspirone（煩寶）

Dextromethorphan（滅咳康）

Lurasidone（樂途達錠）

Oxycodone（疼始康定持續藥效錠）

Pimozide（好潤平）

Quetiapine（思樂康）

Triazolam（酣樂欣錠）

Ziprasidone（哲思膠囊）

●噁心嘔吐用藥

Domperidone（莫吐能）

●免疫抑製劑

Cyclosporine （新體睦軟膠囊）

Everolimus（卓定康）

Sirolimus（斥消靈錠）

Tacrolimus（普樂可復膠囊、安瑞福持續性藥效膠囊）

●泌尿道藥物

Darifenacin（台灣未上市）

Fesoterodine（台灣未上市）

Solifenacin（衛喜康膜衣錠）

Silodosin（優列扶膜衣錠）

Tamsulosin（活路利淨）

●感染用藥

Erythromycin（紅黴素）

Maraviroc（新特滋）

Quinine（奎寧）

Rilpivirine（恩臨）

●Viagra （威而鋼）

●抗組織胺

Fexofenadine (an anti-histamine)（艾來）

審訂藥師／台北醫學大學附設醫院藥劑部主任陳必立

包括葡萄柚在內的部分柑橘類水果，至少會使五十幾種藥物的效果降低。 圖／本報資料...
包括葡萄柚在內的部分柑橘類水果，至少會使五十幾種藥物的效果降低。 圖／本報資料照片
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