「藍色生死戀」小恩熙病了才變腫？ 醫師這樣分析

2019-02-16 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



曾演出知名韓劇「藍色生死戀」，扮演女主角宋慧喬年輕時期的「小恩熙」文瑾瑩（文根英），近期現身綜藝節目，身材走樣，讓影迷差點認不出來，並傳出文瑾瑩前年罹患急性腔室症候群，經歷多次手術才脫險，再次現身螢幕變腫，被推測與疾病有關。但骨科名醫、土城醫院副院長葉文凌說，急性腔室症候群不會造成肥胖，恐是其他原因造成。

葉文凌解釋，人體四肢的構造是以骨骼為中心，外頭包覆肌肉、神經、筋膜、皮膚等，一圈圈的組織環繞，形成像是房間一般的腔室，也因為有腔室，讓肌肉可以伸縮，而腔室症候群則是指腔室受損後，靜脈無法正常將動脈輸入的血液排除，使得其壓力愈來愈大，腫脹影響構造，擠壓肌肉血管組織，嚴重者會引發橫紋肌溶解，未即時發現恐會截肢。

腔室症候群分為急性與慢性，多數都是急性，發生的原因多為骨折、嚴重壓挫傷，或是內科性的疾病，如血友病患者，也可能會出現腔室症候群，腔室症候群發生的位置多在前臂與小腿，主要是兩處的組織較硬，腔室間本身伸縮空間就不大，一旦受到嚴重的撞擊較容易出現。另，常進行劇烈運動的運動員，如打羽球者，很容易有此問題。

腔室症候群的典型症狀為「5P」疼痛（pain）、麻痹（paralysis）、皮膚蒼白（pallor）、感覺遲鈍（paresthesia）、腫脹無脈搏（pulseless），葉文凌說，腔室症候群的疼痛與一般疼痛不同，一般可透過注射嗎啡獲得舒緩，但是腔室症候群的患者，就算注射嗎啡也無法改善。

腔室症候群一旦發生，愈快接受治療愈能免於截肢的命運，正常人的腔室是沒有壓力的，當檢測發現腔室壓慢慢上升，與舒張壓相差30毫米汞柱，顯示靜脈血液已經無法輸送動脈的血流，若不及時進行高壓氧治療，時間一旦拖長就有截肢的風險；若能及時治療，未來幾乎不用復健，可恢復到正常狀態。