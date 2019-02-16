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不敢拿藥袋回家、角落偷分裝 他說出愛滋患者未服藥真相

2019-02-16 18:12聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

常在醫院看到愛滋感染者從背包中拿出一罐一罐小藥盒，偷偷在角落分裝，就怕帶著藥袋回...
常在醫院看到愛滋感染者從背包中拿出一罐一罐小藥盒，偷偷在角落分裝，就怕帶著藥袋回家會被房東、室友或家人發現。圖為示意照，非新聞當事人。 圖／報系資料照
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據疾管署統計，去年愛滋感染者服藥率為88%，但仍有12%感染者，約3600多人未服藥，尤其居住在台北地區及男性族群佔多數，甚至越年輕對吃藥一事越遲疑。其實，他們不是自暴自棄，也都知道吃藥才能控制病毒，但拿著要回家怕被親友發現，回診怕遇到熟人，藥物副作用也可能影響工作，又無法跟上司坦承病情，這些原因讓他們只能成為未服藥的感染者。

針對去年3653名未服藥感染者，男性未服藥比例高於女性，男性高達93%、女性僅6%，若以地區劃分，台北地區最多感染者未服藥，占39%，高屏區次之占20%，北中南東區則分別為14%、16%、9%、1%；另年齡層與未服藥率成反比，其中25至34歲、小於24歲年輕感染者分別占46%、29%，35至44歲為17%、45至54歲僅5%、55歲以上未服藥率皆不到1%。

感染科醫師出身的疾管署副署長羅一鈞表示，目前國內愛滋感染者年齡層以25至34歲年輕族群為最多，因為一旦服藥就必須一直使用，他們仍需工作，怕藥物副作用影響表現，是在門診中最常見選擇暫時未服藥的理由，還有一些人是因為怕吃藥被發現是愛滋感染者。面對這些害怕服藥的感染者，都需要個管師細心分析原因、耐心設計服藥方針，才能卸下他們的心防。

對於一般民眾而言的小事，對愛滋感染者都可能需要耗費龐大心力解決。「在醫院藥局領完藥後，我們一定是想都沒想直接整包拿回家，但他們不敢。」羅一鈞說，常在醫院看到感染者從背包中拿出一罐一罐小藥盒，偷偷在角落分裝，就怕帶著藥袋回家會被房東、室友或家人發現自己是愛滋感染者，被發現在吃藥，總以「吃維他命」當藉口躲著。

其實，目前國內對愛滋感染者的醫療體系完備，感染者不論在哪個階段遇到問題，個管師一定樂意相助，但這些消息如何觸及那些選擇成為未服藥的感染者，目前在公部門上班的羅一鈞無奈地說，感染者多數不信公部門的文宣，現在只能與民間團體合作，再加上醫療院所，如同許多大網一起把所有感染者撈出來，由民間支持性團體給予協助。

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