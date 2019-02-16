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愛滋個案3成延遲診斷 醫師研發交友軟體警示系統

2019-02-16 18:12聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

愛滋感染新增通報數去年出現十年來首見的下降趨勢，但仍有3成3感染者延遲診斷，其中女性比例較高，隨著年齡增長越易出現延遲診斷情形，對此，疾管署推廣危險性行為接受在家篩檢，透過網購方式，保護當事人隱私，另有醫師研發交友軟體警示系統，以提醒的方式提早介入。

據疾管署統計資料，去年愛滋篩檢數為1747274人，較前年1738209人多，但去年新增愛滋感染人數為1993人，是繼2009年以來最低，與前一年比較，降幅達21%。年齡層以25至34歲年輕族群為最多，共占44%，其次為15至24歲，占26%，但這兩個年齡層也都分別較前一年下降22%及23%。

目前國內延遲診斷指標為，確診為愛滋感染者後，90天內愛滋發病。去年女性感染者延遲診斷率為46%、男性32％；若以年齡層而言，最明顯的是65歲以上感染者中高達75％有該現象，其次為50至64歲的56％、35至49歲的44％、25至34歲的30％，15至24歲者延遲診斷情形最低，占19％。

沒篩檢經驗者越容易延遲診斷，延遲診斷者有較高一年內死亡率。疾管署副署長羅一鈞表示，「愛滋篩檢去醫療化」是目前防治策略，去年起民眾只要上該署全球資訊網預訂愛滋篩劑，便利超商取貨就能在家檢測。因更加重視民眾隱私，篩檢意願確實提高，今年可望繼續使用。

羅一鈞也提及，過去大眾多認為多重性伴侶、藥癮者才會感染愛滋，但其實許多通報個案是固定性伴侶。將繼續宣導「愛滋篩檢就像一般健康檢查」，只要有性行為者，至少應進行1次篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若為高感染風險者，建議每3至6個月篩檢1次。

目前感染愛滋病毒主要途徑是「危險性行為」，近年手機交友軟體已變成可能發生危險性行為約會平台。衛福部桃園醫院感染科主治醫師陳正斌開發一套偵測軟體，當交友軟體使用者暴露於危險性行為風險中，手機就會自動跳出警示，目前該系統仍屬研發階段，但可望為愛滋防治帶來新力量。

近百人去年11月30日下午於台灣博物館前廣場排成象徵「愛的開始」及「對愛滋感染者...
近百人去年11月30日下午於台灣博物館前廣場排成象徵「愛的開始」及「對愛滋感染者的接納」的巨型紅絲帶，響應世界愛滋日。圖／疾管署提供
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