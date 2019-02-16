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中西藥與營養品別併服 藥師：隔一段時間再吃也不宜

2019-02-16 18:09聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

八旬老人家患有高血壓等多重慢性病，需要定期到不同醫院就診，但他總忘記自己到底領過哪些藥，結果光在去年7到9月，降血脂藥、抗血栓藥、緩瀉劑及腸胃藥加起來就重複多領84天藥，其中降血壓藥多拿了318天，等於3個月內領近1年的藥，但老人家卻渾然不知。

這名老人雖是極端特例，但國內慢性病老人的重複用藥卻每天都在上演，據健保署統計，去年7至9月重複用藥人數高達12萬人，每人平均多領38天藥，健保因此花費5400多萬元。分析重複用藥者年齡，65歲以上長者占55%。

藥師公會全聯會執行長、開業藥師沈采穎表示，民眾可透過查看藥袋成分欄，初步替父母把關是否重複用藥，若成分欄的英文名字一樣，極可能是重複用藥，建議立刻洽詢鄰近住家的社區藥局藥師，確認不同醫院是否開了重複的藥物。

父母年紀一大，常常伴隨許多慢性病，需在不同科別，甚至不同醫院就診，針對不同疾病，不同醫師可能都開胃藥，防止藥物造成胃不適感，不只增加重複用藥可能，一天服用劑量也會過量。沈采穎建議，避免跨科跨院重複用藥最好的辦法，就是在固定一間社區藥局領藥，擁有自己的「家庭藥師」。

沈采穎表示，家庭藥師類似家庭醫師，讓固定藥師掌握個人疾病史、用藥史。家庭藥師不僅可降低重複用藥機會，也可成為個人用藥顧問，服藥有疑問，或出現藥物副作用，可第一時間在住家旁就近諮詢，由藥師評估是否需回診。避免以為副作用是自己又生其他病，跑去看醫師，藥就可能越吃越多。

除服用醫師開的西藥，您的父母是否還吃中藥、營養保健品？沈采穎提醒，小心可能有藥物交互作用問題。藥品交互作用就是藥品進到身體後吸收、分布、代謝、排除等處理路徑受到影響，導致藥效加成或藥效減低，甚至使肝、腎功能受，尤其年紀較大病人，可能因身體狀況與肝腎功能，較容發生藥物交互作用。

沈采穎舉例，心血管疾病患者，若吃阿斯匹靈，又同時吃銀杏或魚油，可能抑制血小板凝固，導致內臟出血風險；銀杏與利尿劑併用，恐造成血壓忽高忽低。近年紅麴產品掀起一陣養生風潮，但紅麴與降血脂藥並用恐造成橫紋肌溶解症，甚至合併急性腎衰竭。

沈采穎提醒，中藥、營養品與西藥會產生交互作用，絕不是「隔一段時間吃」就沒事，上述例子都是吃西藥時，就不應該吃這些營養品與中藥。除這些例子外，還有非常多中藥、營養品與西藥不能併用，建議患者在藥局領藥時，主動告知目前正在服用的其他中藥或保健食品等。

為避免父母重複用藥或藥物交互作用，沈采穎推薦，民眾可幫助父母做藥物紀錄，內容除醫師開立的處方藥外，感冒指示用藥、營養品、中藥，甚至出國買藥回來，因有些藥的成分跟台灣不一樣，也應記錄其中。就醫領藥時，即可主動出示用藥紀錄卡，若不幸出現藥物不良反應時，醫師也能從紀錄中，快速找出原因。

健保署2013年開發的「健保雲端藥歷系統」，供醫師處方及藥事人員調劑時，能掌握病人完整的用藥資訊，同時於去年建置雲端藥歷警示系統，醫師開立處方時會有重複領藥警示，如醫療院所二周內給予患者同樣處方的藥品，健保將不給付。

健保署醫審及藥材組科長張如薫表示，若民眾想看該系統中的用藥、檢驗檢查結果，可下載「健康存摺App」，可查詢個人最近3年就醫及健康資料，資料也列印或下載儲存至隨身碟或行動硬碟，就診時出示給醫師參考，避免重覆用藥與檢查，健康存摺也有「貼心叮嚀」的功能，提供慢性病連續處方箋領藥服務提醒。

■重複用藥前5名

1.降血壓藥物（約1萬9000人）

2.抗血栓藥品（約1萬1000人）

3.安眠鎮靜藥物（約1萬多人）

4.降血脂藥物（約8500人）

5.降血糖藥物（約8400人）

「健保雲端藥歷系統」，供醫師處方及藥事人員調劑時，能掌握病人完整的用藥資訊。圖／...
「健保雲端藥歷系統」，供醫師處方及藥事人員調劑時，能掌握病人完整的用藥資訊。圖／健保署提供
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據健保署最新資料統計，去年7至9月重複用藥人數高達12萬人，每人平均多領38天藥...
據健保署最新資料統計，去年7至9月重複用藥人數高達12萬人，每人平均多領38天藥，三個月就花了健保5400多萬元。圖／健保署提供
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