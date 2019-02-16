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暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中榮總心臟血管中心今天與惠康基金會合辦「即刻救援馬上心動」植入式心臟電子儀器病友暨家屬座談會，獲選優良病友的68歲魏姓病患分享，他去年除夕暈眩、無力，反復就診，直到去年6月底，查出他有心臟衰竭，確診是心房顫動合併心室緩脈，立即住院加裝節律器救命，並醫囑按時服藥，現在偕妻趴趴走，不但到瑞士旅遊、賞雪13天，上個月開車環島旅行6天，「年輕時和妻子拚賺錢，現在是拚健康」，享受樂活退休生活，他建議其他病友聽從醫囑，為自己存健康老本。

台中榮總心臟血管中心醫師鄭諭聰說，心房顫動是臨床最常見的心律不整，心跳忽快忽慢，甚至可能停止，心跳太快有心衰竭風險，跳太慢會頭暈、喘，易中風，建議有菸癮、三高、心臟病、糖尿病患者，以及老人等高危險群，咖啡、茶也會刺激，若出現心悸、暈眩、喘，請就醫檢查。

台中榮總心臟血管中心電氣生理科主任謝育整說，院內心臟血管中心為心室頻脈患者裝置去顫器，防止心因性猝死；為心搏過緩病人裝置心臟節律器、心衰竭病患安裝雙腔再同步節律器，改善生活品質，統計植入式心臟電子儀器病友人數超過千人，並藉由舉辦病友會、選出優良病友經驗分享，鼓勵其他病友勇於治療，樂觀以對。

魏姓病患說，他和妻子結婚40年，他擔任大貨車駕駛，妻子隨車助手，工作34年退休，去年查出心房顫動合併心室緩脈，在醫師建議下，裝置節律器，剛好趕得7月8日到瑞士旅遊。他發現，配合醫囑，按時服藥，作息規律，飲食少碰刺激食物，現在不再暈眩、不舒服，他現在是「拚健康」，偕妻運動、爬山、旅遊和泡溫泉，存健康的老本。

魏姓病患（右一）開心展示去年7月與妻子（右二）到瑞士旅遊、賞雪的照片。記者趙容萱...
魏姓病患（右一）開心展示去年7月與妻子（右二）到瑞士旅遊、賞雪的照片。記者趙容萱／攝影
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魏姓病患（右）與妻子（左）去年到瑞士旅遊、賞雪。圖／魏姓病患提供
魏姓病患（右）與妻子（左）去年到瑞士旅遊、賞雪。圖／魏姓病患提供
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魏姓病患（左）與妻子（右）去年到瑞士旅遊、賞雪。圖／魏姓病患提供
魏姓病患（左）與妻子（右）去年到瑞士旅遊、賞雪。圖／魏姓病患提供
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魏姓病患（中）與妻子（左）去年到瑞士旅遊、賞雪。圖／魏姓病患提供
魏姓病患（中）與妻子（左）去年到瑞士旅遊、賞雪。圖／魏姓病患提供
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魏姓病患（右一）開心展示去年7月與妻子（右二）到瑞士旅遊、賞雪的照片。記者趙容萱...
魏姓病患（右一）開心展示去年7月與妻子（右二）到瑞士旅遊、賞雪的照片。記者趙容萱／攝影
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台中榮總患者瑞士
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