暈眩無力不知心衰竭 68歲翁裝節律器伴妻出國爬山樂活

2019-02-16 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中榮總心臟血管中心今天與惠康基金會合辦「即刻救援馬上心動」植入式心臟電子儀器病友暨家屬座談會，獲選優良病友的68歲魏姓病患分享，他去年除夕暈眩、無力，反復就診，直到去年6月底，查出他有心臟衰竭，確診是心房顫動合併心室緩脈，立即住院加裝節律器救命，並醫囑按時服藥，現在偕妻趴趴走，不但到瑞士旅遊、賞雪13天，上個月開車環島旅行6天，「年輕時和妻子拚賺錢，現在是拚健康」，享受樂活退休生活，他建議其他病友聽從醫囑，為自己存健康老本。

台中榮總心臟血管中心醫師鄭諭聰說，心房顫動是臨床最常見的心律不整，心跳忽快忽慢，甚至可能停止，心跳太快有心衰竭風險，跳太慢會頭暈、喘，易中風，建議有菸癮、三高、心臟病、糖尿病患者，以及老人等高危險群，咖啡、茶也會刺激，若出現心悸、暈眩、喘，請就醫檢查。

台中榮總心臟血管中心電氣生理科主任謝育整說，院內心臟血管中心為心室頻脈患者裝置去顫器，防止心因性猝死；為心搏過緩病人裝置心臟節律器、心衰竭病患安裝雙腔再同步節律器，改善生活品質，統計植入式心臟電子儀器病友人數超過千人，並藉由舉辦病友會、選出優良病友經驗分享，鼓勵其他病友勇於治療，樂觀以對。