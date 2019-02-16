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藥品剝半或磨粉好入口？專家說這種藥不行

2019-02-16 17:04聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

有些長者習慣將藥物剝半或磨粉服用，台北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名提醒，膜衣錠...
有些長者習慣將藥物剝半或磨粉服用，台北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名提醒，膜衣錠、腸衣錠、糖衣錠都不宜磨粉或剝半服用。聯合報系資料照片
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許多慢性病長者常有「自己當醫師」的習慣，自行視病情輕重，胡亂加減藥或停藥。三軍總醫院家庭暨社區醫學部主任高東煒提醒，不建議民眾自行增減藥物及藥量，藥物稍微多點少點，效果就不一樣，例如心血管患者吃太多抗凝血劑，有內臟或微血管出血風險。尤其內臟出血，無法立刻得知，嚴重時失血過多，需輸血救命。

另外，有些長者習慣將藥物剝半或磨粉服用，台北市立聯合醫院陽明院區藥師蘇柏名提醒，膜衣錠、腸衣錠、糖衣錠都不宜磨粉或剝半服用。外層包覆「衣」，是避免胃酸破壞藥品成份，使藥品能夠有效的到達腸子才被吸收、發揮藥效，或因藥物會刺激腸胃道或黏膜，而做包覆減少刺激性。

蘇柏名也說，有外膜的藥物多是希望控制釋放量，延長藥品作用時間，保持藥物在血液中濃度，減少用藥次數。若剝半或磨粉吃可能造成藥物快速釋放，血中藥物濃度突然上升，病患將產生不適感，甚至中毒。而且藥物釋放過快，血液藥物濃度無法維持，將影響療效。

在市面上有些膠囊內不是細粉，而是一顆顆小圓珠。蘇柏名說，微粒膠囊中的小藥粒也是膜衣錠，同樣希望藥品以擴散方式慢慢將釋放，內含顆粒不可咬碎或磨碎。還有一種常見不宜磨粉的是舌下劑型藥物，主要設計用於舌下血管直接吸收，不經腸胃吸收破壞，若加以研磨吞服，藥效會變差。

若對長輩而言，吞藥真的很困難呢？蘇柏名建議，可以與醫師商量使用同樣療效又可以研磨、剝半的劑型替代。就算一般藥錠可以切割，如果有藥物切割需求，盡量使用切藥裝置，可準確分割劑量，避免事先切藥，以免空氣或濕氣可能會改變藥性而影響藥效。

另外，忘記吃藥是許多人的通病，需要補吃嗎？蘇柏名提醒，不是所有藥物都可以補吃，記得在領藥前先詢問藥師。若可補吃，就以「吃藥時間間隔一半」為記憶點，如早上8時、下午4時都應該服藥，中間間隔8小時，一半就是4小時，如果在中午12時前想起就趕快補吃，超過12時就不建議服藥。

蘇柏名表示，下午4時吃藥時仍要服用正確劑量，不可一次吃兩包，以免產生嚴重副作用。為幫助長者記住每次吃藥時間，可依照長者日常習慣、興趣設計，如父母會固定撕日曆、喜歡看電視，可將藥盒放在月曆、遙控器旁或電視機上，並在藥盒寫日期，就不怕忘記吃或吃太多。

■用藥提醒

●有穿「衣服」的，膜衣錠、腸衣錠、糖衣錠，不能剝半或磨粉。

●舌下劑型藥物不可研磨吞服。

●吞藥困難的長者，請醫師協助改用同樣療效又可以研磨、剝半的劑型。

●若藥物有切割需求，請用切藥器，並在服用前才切割。

醫師
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