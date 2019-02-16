台北燈節怎麼玩？Google語音助理陪你逛花燈、猜燈謎

2019-02-16 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



手機語音助理的功能，不只是報天氣、訂鬧鐘，現在更能讓它帶著你逛台北燈節！Google助理正式中文化後迎接的第一個元宵節，將化身為台北燈節專屬導覽員，從2/16至2/24台北燈節期間，提供燈節相關的導覽資訊、線上互動猜燈謎，還可以呼喚Google助理體驗最科技的點燈方式。

不管是在出發前往燈節現場之前，還是已經擠在洶湧的人潮中，只要使用Google助理的幫助，就能立即得到各種活動資訊，像是「台北燈節營運時間」、「什麼時候有踩街遊行」，或是「今年有什麼好玩的？」等問題來獲得活動資訊。想要前往想看的燈座，也可以請Google助理顯示導航路線指引，避免迷失茫茫燈海中。

到了燈座前，如果想要了解更多燈飾背後的設計概念，也可以直接問Google助理，讓它化身導覽員，深入講解每盞燈背後的故事。走到台北燈節主視覺「心花怒放」前，只要對著燈座前的手機說出「Ok Google 我要跟心花怒放說話」喚醒Google助理，再說出「點亮心花怒放」，還可以體驗最科技的創意點燈方式。