日本身為塑膠使用大國 為何拒簽海洋塑膠憲章?

2019-02-20 08:00 聯合新聞網 食力Foodnext



撰文/紀雋妍

2018年6月8日召開的七大工業國集團年度高峰會(簡稱G7峰會)中,加拿大提案簽署「海洋塑膠憲章」(Ocean Plastic Charter),呼籲各國減少一次性塑膠使用量,目標是2030年前讓55%的塑膠垃圾能循環再利用,並建議工業界產品採取減少或取代塑膠的設計,加強回收工作防止塑膠再進入全球海洋。

其中,加拿大、義大利、英國、德國、法國都同意簽署,唯獨美國和日本拒絕。甚至,美國繼2017年之後再次強調要退出《巴黎協議》。當全世界都陸續制定減塑政策,為什麼美、日兩國卻不簽署憲章?尤其中國在2018年不再進口他國的廢棄物之後,這兩個國家該如何面對塑膠廢棄物的問題?

日本短期對塑膠採不強制性規範 長期規劃2030年將減塑25%

日本政府聲稱,不簽署G7峰會海洋塑膠憲章,是由於日本國內相關限塑法律尚未完備,而且限塑行動對於社會與經濟的影響程度也尚待完整評估,因此不貿然簽署、對限塑採取強制性規範。

但根據2016年統計,日本總塑膠廢棄物899萬噸,有效回收利用量卻高達759萬噸,回收率達84%,屬於高度回收,可見日本雖然塑膠使用量高,但卻能藉由回收來減少塑膠廢棄物。然而,日本也並非仗勢高回收率而完全對於限塑沒有動作,日本政府已經提出長期的政策規劃,預計在2030年將一次性塑膠製品使用量減少25%,塑膠包裝產品的回收率提高到60%,並在2035年之前有效地利用各種形式的塑膠廢物,包含燃燒時產生的熱能。

日本計劃減少塑膠消費量還有一個原因是,2018年中國不再自他國進口塑膠廢棄物,在此之前,日本每年出口約150萬噸塑膠廢物,其中大部分的出口對象就是中國。因此日本在對外出口方面,計劃找尋其他開發中國家代替中國,例如:泰國、馬來西亞等。不過開發中國家近年也逐漸重視環保問題,未來該些國家廢物負荷量也可能達飽和,因此將廢棄物出口只能解決短時間的問題,勢必要有國內政策配合減少塑膠消費量。

落實垃圾回收分類 讓日本的有效回收利用率可高達8成

日本現行的回收方式,一般分為可燃、不可燃、瓶罐、大型垃圾等4大類,每大類之下尚有小分類,依據每個城市規定而有所差異,最多可達30幾種。除了詳細的分類之外,每個類別的回收日期不同,傾倒時間也有限制,錯過可能需要再等一週,因此居民通常都會準時倒垃圾。且基本上每個城市都會發放詳細的回收規定文宣,租屋者也會由房東檢查房客丟棄的垃圾是否符合規定。回收物送到回收廠後會用人工在輸送帶上檢查,挑出分類錯誤的垃圾,提高回收物的可利用率。

限制塑膠袋進度緩慢 日將在2019年G20高峰會提出限塑政策說明

至於限制塑膠袋政策,目前日本每人每年平均使用300到400個塑膠袋,現在採取鼓勵零售商以塑膠袋收費的方式來減少使用量,但這項規定並沒有強制性。從2000年以來,日本地方政府陸續和各大超市簽訂一系列塑膠袋的收費協議,例如在大阪的7個城市和3個城鎮的9家超市,從2018年6月開始每袋收費2到5日元,使得自備袋子的消費者比例從46.8%提升到76.6%。雖然現階段仍有些便利商店會因為衛生的考量而沒有主動提醒消費者減少使用塑膠袋,不過根據日本連鎖店協會表示,目前大約53%的消費者都會在結帳時主動拒絕拿取塑膠袋。

然而日本政府認為,像是塑膠袋收費的禁塑方式,會由於塑膠袋費用增加,使得消費者的負擔增加或顧客數量流失,對於商業的影響存在隱憂。如果要對塑膠袋進行強制收費意味著必須新增規範商業交易的條款,應該需要與商業相關的組織進行深入討論。諸如這樣的原因,日本雖已提出長遠的規劃,但在細部的法規上,日本政府表示還需要更長的時間與企業及民間團體討論,因而目前為止尚未制定出明確的法規,但他們也承諾預計在2019年6月的二十國集團(G20)年度高峰會提出塑膠政策的說明。

美國將阻止外國傾倒塑膠廢物 國內減塑政策依各州規定

同樣拒絕簽署海洋塑膠憲章的美國又是如何呢?據統計,美國2015年產生3億4500萬噸的塑膠廢棄物,但回收率卻僅有9.1%,當世界各國都在推行減塑政策,且國際組織提出倡議之時,美國國會於2018年10月11日通過「拯救我們的海洋法案(Save Our Seas Act,簡稱SOS )」,美國總統川普認為,每年世界各國傾倒超過800萬噸的垃圾在海洋中,包括中國、日本等國,而這些垃圾逐漸飄向美國周圍海岸,損害美國沿海經濟,清理這些垃圾對美國而言是不公平的,因此未來會採取一切措施阻止其他國家將海洋當作垃圾場。然而,美國除了抵抗其他國家傾倒垃圾的法案以外,尚未制定全國性的減塑相關法規,因此目前是由各州或城市自訂規範。

美國目前有25個州、349個城市實施限制塑膠的政策,大約佔美國一半的地區。其中,只有加州和夏威夷是全面禁止使用塑膠袋,其他各州則視各城市規定,有些是對塑膠袋或紙袋收費5到10美分(約新台幣1.5到3元)來減少一次性提袋的使用。值得一提的是,美國某些地區將「紙袋」納入限制,因為紙袋在生命週期的評估上也對會環境造成不亞於塑膠的傷害,是目前世界上較少見的環保規定。但整體而言,美國的塑膠的限用法規仍有待加強,在國家沒有強制規定的狀況下,其他各州是否會繼續跟進,而且將以什麼樣的方式限制,值得我們繼續關注。

未簽署海洋塑膠憲章的美日 兩者限塑態度大不同

日本和美國雖然都沒有簽署G7峰會的海洋塑膠憲章,但兩者的態度卻大不相同,美國塑膠使用量大但回收率低,目前只由各州自訂限塑規範;而日本國內回收系統建置相當完全,且已訂出長程規劃,因擔心驟然立法會影響商業發展,所以立法前的溝通和規劃較為緩慢。日本值得台灣效仿的是,在某部分政策窒礙難行時,應該從現階段可以改變和加強的地方做起,例如推動限制塑膠製品使用量的同時,應該也要加強執行回收的政策,否則塑膠量即使減少,也仍然會成為廢棄物進入海洋或土地傷害環境,長遠來說,這樣做半套的限塑其實治標不治本,值得我們深思。

註:本專題由實習編輯撰稿,食力編輯團隊審稿。

