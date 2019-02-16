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日本德國麻疹嚴峻 沒抗體的孕婦避免前往

2019-02-16 14:58聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

228連假即將來到，哈日族注意。麻疹德國麻疹疫情在日本持續延燒，國人最愛去的東京都、神奈川縣、千葉縣、三重縣及大阪府都成為德國麻疹、麻疹疫情熱區。疾管署提醒，懷孕前三個月胎兒高達9成感染德國麻疹風險，可能造成死產、自然流產或胎兒先天性缺陷，但孕期又無法接種MMR疫苗，沒有抗體的孕婦應避免前往日本。

國人最愛去的東京都、神奈川縣、千葉縣、三重縣及大阪府都成為德國麻疹、麻疹疫情熱區...
國人最愛去的東京都、神奈川縣、千葉縣、三重縣及大阪府都成為德國麻疹、麻疹疫情熱區。圖／疾管署提供
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日本去年爆發德國麻疹疫情，全年病例數約2900例，且這波疫情延續至今，據疾管署監測資料顯示，今年截至2月3日累計367例德國麻疹病例，五年同期新高，以東京都101例最多，其次為神奈川縣57例及千葉縣37例；麻疹病例，為2013年以來同期最高，病例分布以三重縣49例最多，其次為大阪府43例。

疾管署副署長羅一鈞表示，民眾若去關東地區要小心德國麻疹、去關西地區則需注意麻疹，傳染力極強，其中孕婦於懷孕前期感染德國麻疹，可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。在妊娠首3個月感染德國麻疹，胎兒有高達90%的機率受到感染。

羅一鈞說，孕婦及未滿1歲的嬰幼兒都是德國麻疹高危險群，應避免前往當地。如必須前往，6個月以上未滿1歲的嬰幼兒可於出發2周前自費接種一劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。而由於孕婦不可接種MMR疫苗，如須前往當地，出發前請先與醫師諮詢確認有無德國麻疹抗體及是否適合前往，在當地務必戴口罩、勤洗手，以降低感染風險。

羅一鈞提醒，預防麻疹與德國麻疹最有效的方式為接種MMR疫苗，目前國內提供滿1歲及滿5歲的幼兒各一劑公費MMR疫苗；15歲到49歲的育齡婦女若經檢測為德國麻疹抗體陰性，可至各縣市衛生所或預防接種合約院所接種一劑公費MMR疫苗；其他民眾如為1981年以後出生成人且計劃前往日本，建議出發可先洽醫師評估自費接種一劑MMR疫苗。

疾管署提醒，懷孕前三個月胎兒高達9成感染德國麻疹風險，可能造成死產、自然流產或胎...
疾管署提醒，懷孕前三個月胎兒高達9成感染德國麻疹風險，可能造成死產、自然流產或胎兒先天性缺陷。圖／疾管署提供
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麻疹德國疫苗
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