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雞蛋複驗沒問題 彰化養雞業不滿政府製造恐慌

2019-02-16 14:26聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣動物防疫所人員2月13日上午到順弘牧場第二度採樣後，送中央畜產會複驗。照片...
彰化縣動物防疫所人員2月13日上午到順弘牧場第二度採樣後，送中央畜產會複驗。照片／動防所提供
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15日深夜，媒體突然競相報導衛福部食藥署發布彰化縣順弘畜牧場雞蛋驗出有害人體的「芬普尼」農藥殘留，最近市面雞蛋是嚴重缺貨，此消息更讓消費者心慌；彰化縣雞協會理事長謝文龍今天說，這是偶發的單一事件，經複驗呈陰性，也解除移動管制，市售雞蛋已是安全沒事了，為何事後還公布？只是製造恐慌，實在奇怪。

彰化縣動物防疫所所長董孟治今天上午說，動防所2月12日下午接獲中央畜產會通報，得知1月25日中央畜產會人員到竹塘鄉順弘牧場例行性用藥稽查，監測檢出該場雞蛋有芬普尼殘留，分別檢出0.03ppm、0.04ppm、0.06ppm，依據「動物產品中農藥殘留容許量標準」，芬普尼殘留量應小於0.01ppm。

「嚴格來說，這次芬普尼雞蛋事件的食安危機，14日就解除了。」董孟治說，12日下午動防所立刻告知順弘牧場業者，並管制牧場內所有蛋品移動；13日上午，動員到牧場輔導及清點所有雞蛋數量，並採樣送至中央畜產會複驗，次日報告出爐，確認封存雞蛋的採樣都呈陰性，即沒有芬普尼殘留。「因複驗都過關，已解除移動管制，也就是現在順弘牧場生產的雞蛋是安全，沒有問題的蛋，消費者可以放心食用。」。

2016年8月間彰化縣有3家牧場的雞蛋被驗出含芬普尼殘留，當年造成消費者聞蛋色變，如今再傳出驗出雞蛋有芬普尼殘留消息，讓彰化縣養雞業者非常火大，認為政府官員只是想邀功，證明有在做事，根本是在製造問題。

謝文龍說，近年養雞業者都很愛惜聲譽，現在沒有業者敢在隨便用藥，生產的雞產幾乎都貼有履歷標籤可以溯源；政府一直不願公布可取代清除養雞場蚊蟲、雞虱的用藥，讓業者無所適從，蛋雞才會減產；最近市面雞蛋缺貨嚴重，主因是去年8月23日連續幾場豪雨，造成台灣南部養雞場損失慘重，雞蛋產量銳減；其次，中部蛋雞蛋減產，也是另一重要原因。

謝文龍指出，最重要的，這次只有1家牧場的雞蛋被驗出芬普尼殘留，所有採樣都很微量，專家也說，一個人一天要吃上百顆雞蛋才會有問題；何況再度採樣複驗，都證明沒有芬普尼殘留，第一次採樣已是半個多月採的，農委會人員也沒發現業者使用芬普尼的事證，根本不需要再公布，官員的想法和做法，讓他覺得怪怪的。

衛生局長葉彥伯說，13日上午，衛生局派員趕到順弘牧場，清點庫存的136.5箱雞蛋後全部封存；另外，追查通報的問題批號產品出貨量，分別在1月27日、28日出貨給台北市「貿信輝蛋行」，保鮮日期為108年2月15日及108年2月16日，已通知台北市衛生局清點追查下游庫存，進行下架。

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