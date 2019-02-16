親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

「喊台獨卻取消徵兵？」柯文哲：政府兩岸關係喊假的

失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部預估台灣失智人口超過27萬人，顯示約有27萬個家庭需要支持。台灣失智症協會在去年縣市長大選中發現，全台93位候選人僅8人在政見中提到相關內容，近日進一步在「公共政策網路參與平台」號召連署，要求衛福部貫徹所公告的失智症政策綱領，督促地方政府提出具體目標、策略、方案、預期效益、工作項目、主責單位、預算與管考機制。

台灣失智症協會在連署背景中提及，台灣失智症協會提及，失智症不好照顧，但90%失智者住在家裡，使家屬照顧負荷繁重。且在經濟上，據《失智症亞太地區盛行報告》估計，2015年台灣地區失智症總成本高達69億9000萬美元。

衛福部2017年提出「失智症政策綱領2.0版」，其中提出的一個口號，是要在2020年、也就是明年讓全台地方政府都有失智症行動計畫，同時要達成「555」目標，讓5成以上失智者照顧者獲得支持與訓練、5成失智人口獲得診斷與服務、全國5%民眾對失智症有正確跟友善態度。

協會近日在「公共政策網路參與平台」號召連署，要求衛福部貫徹所公告的失智症政策綱領，目前有589人連署、尚須4411人附議。

● 台灣失智症協會連署頁面：https://join.gov.tw/idea/detail/d3762e6b-1f43-4e5c-8f3f-e5b8c4e1f591

台灣失智症協會近日在「公共政策網路參與平台」號召連署，要求衛福部貫徹所公告的失智...
台灣失智症協會近日在「公共政策網路參與平台」號召連署，要求衛福部貫徹所公告的失智症政策綱領，別讓口號僅僅是口號。圖／翻攝自公共政策網路參與平台
分享

失智症衛福部公共政策
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

他見「年糕發霉」慘況嚇瘋 網竟不意外：從小吃到大

2019-02-16 12:00

他見「年糕發霉」慘況嚇瘋 網竟不意外：從小吃到大

2019-02-16 12:00

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

醫院管理要「接地氣」 陳時中：院長遴選應保障護理師

2019-02-16 11:45

影／8警犬轉職「檢疫犬」　將投入檢疫工作

2019-02-16 11:35

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

東北季風增強 北台灣今高溫不到20度

2019-02-16 10:50

特色公園 下一步拚體適能

2019-02-16 09:14

下周西北太平洋恐有颱風生成 吳德榮：不影響台灣

2019-02-16 08:00

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

健康你我他／跟著媽祖走 練出精氣神

2019-02-15 23:56

生物相似藥時代來臨 穩定性堪憂

2019-02-15 23:54

兒童免費健檢 救了男嬰一命

2019-02-15 23:48

科普好健康／善用AI人工智慧 讓醫師專注「看」病

2019-02-15 23:47

台北101燈光新圖騰 元宵限定一連5天點亮台北夜空

2019-02-15 23:16

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

台中建經大師講座 邀林淵源談「創意開始的地方」

2019-02-15 19:51

情人節藏愛情密碼 內政部：2986對結婚10年新高

2019-02-15 19:20

今年最大滿月剛好元宵節 南瀛天文館辦路邊賞月

2019-02-15 19:07

談新時代惡托邦 中國作家：現實比小說更荒誕

2019-02-15 19:04

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

宜蘭南澳鄉地震 芮氏規模3

2019-02-15 17:12

前年1天近百件事故 高公局籲228連假勿疲勞駕駛

2019-02-15 17:12

黃春明：台灣富足美好 傳統女性撐起一片天

2019-02-15 17:08

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

影／圖畫書動起來！孩子演活角色 親子互動大秀創意

2019-02-15 16:14

枯水期降雨偏少 新竹地區「水情稍緊」燈號調為綠燈 

2019-02-15 15:32

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59
看更多

熱門文章

降血壓藥再染致癌原料藥 國內3款藥下架123萬顆

2019-02-15 20:31

來自越南的肉品 首度驗出非洲豬瘟病毒核酸

2019-02-15 18:28

彰化順弘牧場驗出芬普尼蛋 4.6萬台斤流入雙北

2019-02-15 21:09

年薪80萬元多嗎？ 護理師揭露「血汗日常」引論戰

2019-02-15 16:18

砸10萬買200張刮刮樂慘賠3.4萬 勸世文讓網友醒了

2019-02-15 13:07

小三兒花光500元餐費買玩具 單親媽氣哭要他「當場摔爛」

2019-02-15 14:57

啥米！想靠燕麥減肥 營養師：可能越吃越重

2019-02-15 13:12

法蘭克福機場快速通關 恢復國旗及Taiwan

2019-02-15 20:50

46萬顆毒蛋已下肚 123萬顆致癌藥下架

2019-02-16 00:04

女友搭上小老闆！月薪5萬綠帽男想離職 網勸：別走

2019-02-15 16:30

國內最狂電梯面板 95個樓層按到手軟

2019-02-15 21:44

2019日本賞櫻預測出爐！3月18日東京搶先開

2019-02-15 13:04

爭鮮回饋忠實顧客發黑卡 遭酸「史上最沒用」

2019-02-15 16:40

越南豬肉首度遭檢出非洲豬瘟 越南旅客全面X光檢查

2019-02-15 19:52

22點8分花蓮規模5.0地震 最大震度4級

2019-02-15 22:21

刮刮樂這樣玩立刻中5千 他驚呼「最狂刮法」

2019-02-15 14:15

適量飲酒有益心血管疾病？ 國健署：過時的觀念

2019-02-15 16:41

吳德榮：未來一周有熱擾動發展跡象 若成颱不必太驚訝

2019-02-16 07:43

驚！越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟

2019-02-15 18:18

北部、東北部 今高溫驟降7度

2019-02-16 00:04

當長照成了主婦負擔：我照顧公婆，誰照顧我爸媽？

2019-02-15 14:59

只有3天！亞太電信推196元限時快閃「雙飽」方案

2019-02-15 15:50

春節大紅包今天最後開獎 誕生22名百萬富翁

2019-02-15 22:23

今日星座運勢／巨蟹適合與朋友談心 事業衝勁十足

2019-02-16 00:00

麥當勞再傳「綠薯條」 餐廳表示沒毒能吃但可更換

2019-02-15 20:19

懶人專屬「喝冰水減肥法」三個剷肉妙招

2019-02-15 18:52

花蓮晚間規模5地震 新北提前預警未傳災情

2019-02-15 22:29

7.5萬顆芬普尼蛋早吃下肚 防檢局坦言作業時間過長

2019-02-16 11:15

TIFFANY小藍盒再進化！ 夢幻真愛婚戒閃亮又時尚

2019-02-15 16:03

彰化順弘牧場雞蛋芬普尼超標 將罰6萬元

2019-02-15 23:13

100萬株鬱金香＋風車！「鬱金香節」讓人1秒到荷蘭

2019-02-15 17:52

朴敏英手指愛心很圈粉 情人節不要閃 送她這個就夠

2019-02-15 15:51

李聖經秀驚人長腿、Twins合體 網美照拍不停

2019-02-15 15:56

年後消脂甩油膩 中醫博士教走路按摩肚子

2019-02-15 14:03

夢幻滑梯 鳥巢鞦韆 還我特色童年

2019-02-16 09:14

越南肉品首驗出非洲豬瘟 行李全面檢查

2019-02-16 00:04

高鐵飯店聯票限時促銷 車票7折、長榮飯店最低3折

2019-02-15 14:19

【生命終站】藍雲／豬頭獻祭與孝心

2019-02-16 06:00

米其林星廚江振誠的「want to」哲學

2019-02-15 17:39

越南也淪陷…越南豬肉產品 首度驗出非洲豬瘟病毒

2019-02-15 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top