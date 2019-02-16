失智症政策衛福部喊目標555 民間連署要看到行動

2019-02-16 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部預估台灣失智人口超過27萬人，顯示約有27萬個家庭需要支持。台灣失智症協會在去年縣市長大選中發現，全台93位候選人僅8人在政見中提到相關內容，近日進一步在「公共政策網路參與平台」號召連署，要求衛福部貫徹所公告的失智症政策綱領，督促地方政府提出具體目標、策略、方案、預期效益、工作項目、主責單位、預算與管考機制。

台灣失智症協會在連署背景中提及，台灣失智症協會提及，失智症不好照顧，但90%失智者住在家裡，使家屬照顧負荷繁重。且在經濟上，據《失智症亞太地區盛行報告》估計，2015年台灣地區失智症總成本高達69億9000萬美元。

衛福部2017年提出「失智症政策綱領2.0版」，其中提出的一個口號，是要在2020年、也就是明年讓全台地方政府都有失智症行動計畫，同時要達成「555」目標，讓5成以上失智者照顧者獲得支持與訓練、5成失智人口獲得診斷與服務、全國5%民眾對失智症有正確跟友善態度。

協會近日在「公共政策網路參與平台」號召連署，要求衛福部貫徹所公告的失智症政策綱領，目前有589人連署、尚須4411人附議。